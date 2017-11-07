柯P批高雄財政說 高雄市議會成話題

2017年11月07日 15:27 中時 李義

因南北失衡致使高雄人飽受空汙之苦，親民黨議員吳益政在議事廳秀表板，表達高雄人受的委屈。（李義攝）

高雄市議會7日進行高雄市地方總預算報告，台北市長柯文哲批評高雄舉債高的話題，成為議員質詢焦點，氣氛凝重，藍議員批財政惡化，綠議員力挺市長陳菊，隔空砲打柯P是「得了便宜還賣乖」、「站在雲端說瘋話」。

民進黨議員張豐藤、郭建盟、李柏毅等人輪番發言抨擊柯P，指他對高不瞭解高雄，天龍國市長總是把焦點轉到別人身上來提高民調，每次民調上升都是靠批評別人來的。副市長許立明回答，高雄市財政不是不能評論，但引用資料、數據應正確，不能太荒謬。

問政一向理性溫和的親民黨議員吳益政質詢時，資源南北失衡，高雄環境成本比別人高，要讓中央知道，中央多給經費是對高雄的補償，例如對高雄空汙一直沒有改善，氣得忍不住兩度爆出「他XX」，認為不必再向中央低聲下氣求人，甚至在議事廳表板上秀出「高雄比加泰隆尼亞更有獨立的正當性」，形容高雄人所受的委屈。

陳菊回答時細數債務數字，說明債務是歷任市長國積下來的，也強調重工業多集中高雄，長期資源分配不公，但建設不能等，高雄舉債進行鐵路地下化、捷運等建設，城市才有翻轉機會，並保證未來舉債不會增加只會減少。

藍軍議員陳麗娜、陳美雅、黃紹庭等人則質詢，雖然柯P的批評可受公評，但高雄的財政不佳是事實，要求市府拿出具體辦解決，包括針對委外經營等事業應提出檢討等。

(中時)