環保署：廢輪胎處理 增加輸往日本管道

2017年11月07日 15:19 中時 廖德修

廢輪胎處理廠區。（圖／環保署提供）

環保署長李應元（左2）聽取處理廠人員的報告。（圖／環保署提供）

國內1年產生約12萬公噸廢輪胎，平均每月需處理約1萬公噸，處理後產生膠片約8600公噸，主要銷售給國內汽電共生廠、造紙業等做為輔助燃料。去年因以膠片作為輔助燃料的再利用量驟減，導致去化途徑受阻並造成廢輪胎堆置。

經環保署積極輔導拓展再利用管道、媒合出口及推動處理業者破碎減容等措施，並補助地方環保局暫置及緊急清運，至今年3月起每月再利用量已增為1萬公噸以上，執行迄今，國內廢輪胎堆置問題已獲解決。

環保署表示，國內廢輪胎回收管道依產生源不同主要分兩類：由家戶或機車行、腳踏車行等所產生之廢輪胎屬於一般廢棄物，交由地方清潔隊清除。若是輪胎行及汽車維修業等屬於法定公告指定事業，則應依照廢棄物清理法第28條的規定自行或委託清除。

廢輪胎由前述機制回收進入處理廠後，會經過環保署委託的稽核認證團體執行處理量認證作業，經破碎處理所產生膠片（或膠粉），則需依廢棄物清理法第39條規定進行再利用，主要有：1.替代煤炭作為輔助燃料。2.熱裂解成油及碳黑。3.磨成膠粉製成再生原料。

環保署說明，去年國內以輪胎膠片替代煤炭作為輔助燃料的5家再利用機構，相繼發生停用、減用、停工及爐管損壞等，導致廢輪胎去化管道受阻。

對此，環保署採取多元化策略因應，除協調既設再利用機構恢復並增加膠片使用量，由每月6000公噸提高至6900公噸，增加15%。並指定貯存空間尚有餘裕量的處理廠，破碎減容貯存輪胎膠片，每月增加4200公噸周轉量。此外，又簡化出口程序，媒合國外再利用機構向國內採購廢輪胎膠片輸出，增加國內處理業再生物料交付對象，統計今年輸往日本已逾4600公噸。

根據環保署統計，各縣市廢輪胎的堆置總量，已由今年3月的4695公噸持續降至目前約1489公噸，已遠低於全國安全存量約3000公噸（僅約占49.63%）。

(中時)