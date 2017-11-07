新北青銀共居Longstay計畫 11月10日起受理

2017年11月07日 15:16 中時 葉書宏

新北市為協助長者及青年減輕居住負擔、增添生活陪伴，以三峽北大青年社宅其中3戶作為「青銀共居」試驗戶，試驗推動青年與銀髮族群「青銀共居」之生活模式，預期透過共居生活，結合長輩閱歷經驗傳承及青年活力，以達成雙方互助關懷之效益。long stay 6個月試居計畫訂於11月10日開始受理報名。

新北市政府城鄉發展局局長柳宏典表示，青銀共居第一期短期試驗計畫已於106年7至8月期間完成三梯次3天2夜體驗營，透過體驗營的活動設計，青年與長輩也更了解貼近彼此的生活，不少參與者皆表示希望能長期共同居住生活。緊接著計畫將進入long stay階段，將於11月10日起至11月30日正式受理申請，3戶合併為一個共同生活空間，總面積約120坪，並規劃為共餐、共作、共樂三個主題共享空間。

雅房租金3500元（每戶2間，共6間），套房租金4500元（每戶1間，共3間），一次簽約6個月，預計招租人數為9至11人，當申請人數超過時，本局成立徵選小組進行兩階段甄選，經初篩書面資格後面談，未來也將透過管理單位協助社區營造融合社群，歡迎有興趣的民眾踴躍申請。

城鄉發展局補充說明，想申請青銀共居的市民朋友基本資格為:青年20至40歲、長輩60歲以上，且設籍、就學或就業於本市，或簽約後願將戶籍遷至本基地亦可參與；105年個人平均每月所得低於4萬7950元（含）；財產限制部分，以新北市、臺北市、基隆市、桃園市無自有房屋為原則，但長輩如有住宅願轉作包租代管、公益出租人者也可參與。有興趣的朋友可採取郵寄報名，相關資訊可詳閱活動網站，如對本次計畫有任何疑問，歡迎撥打報名專線0917658638徐小姐或撥打新北市政府城鄉發展局（02）29603456分機7090，將有專人提供洽詢。

(中時)