繼新版F4曝光 20歲超美的「她」出線演杉菜

昨曝光新版F4名單後，今網上傳出新版杉菜人選。（圖／取自新浪娛樂、沈月微博）

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中時電子報
沈月外型清新俏麗。（圖／取自沈月、沈月官方後援會微博）
沈月制服造型有如漫畫美少女。（圖／取自沈月官方後援會微博）
網上盛傳新版《流星》選角名單。（圖／取自新浪娛樂微博）

由柴智屏重新開拍的新版《流星花園》，經過多日選角後，昨(6日)終於公開新版F4人選，由來自台北的官鴻、來自成都的王鶴棣、來自廣州的梁靖康、來自深圳的吳希澤組成新版F4，但角色分配暫未公開，今微博盛傳新版杉菜也出爐，由20歲、曾演出《致我們單純的小美好》、來自湖南的清新女星沈月飾演，引發討論。

多位知名娛樂微博博主今曝光新版杉菜將由20歲女星沈月出線，俏麗的她有一雙靈巧大眼、挺鼻、鵝蛋臉，有著「漫畫級」般的驚人美貌，去年她才以科幻古裝網路劇《顫抖吧！阿部》出道，今年則被選為校園網路劇《致我們單純的小美好》的女主角，星路頗被看好。

而網上也流傳，新版F4的選角分別為王鶴棣飾演男主角道明寺、台灣男孩官鴻飾演花則類，而梁靖康、吳希澤分別演出美作與西門，但尚未獲得證實，至於經典版的言承旭、大S是否有望參一角？據《聯合新聞網》報導，由於陸資劇組限定台灣工作人員名額，目前已確定占3名額，包括導演、柴智屏與官鴻，是否能加進其他人還有待進一步確認。

(中時電子報)

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