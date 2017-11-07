維護學童安全 她當導護一做20年

新竹市導護媽媽溫月霞20年來風雨無阻，守護學童交通安全。（徐養齡翻攝）

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新竹市政府主計處員工溫月霞，20年前為了接送孩子上學，看到許多學童自行過馬路的驚險畫面，毛遂自薦成為導護媽媽與義交，一做就是20年，甚至在心臟手術後都堅持回到崗位，讓許多家長、師生都相當感佩。

「小心安全，注意來車喔！」溫月霞戴著招牌墨鏡及漁夫帽，穿著反光背心站在校門前路口指揮交通，親自護送每名學童過馬路，學生們看到熟悉的溫媽媽，上、下學時不忘向她打招呼，家長也說「看到溫媽媽就有股安心的力量」。

57歲的溫月霞曾是名全職媽媽，如同一般家長接送孩子上下學，20年前她注意到許多學童獨自上學，自行越過車流量大的馬路進入校園，因此心生不捨，主動向校方提出要擔任當導護及義交的工作。

歲月如梭，溫月霞的孩子都已經長大了，她仍風雨無阻，每天出現在校園前守護孩童交通安全，歷年來曾在民富國小、虎林國小、虎林國中3校輪流值勤，今年虎林國小更頒贈服務20年感謝狀，表達對溫的由衷敬意。

去年溫月霞心臟出毛病，於工作途中突然心跳加速，送急診發現有心臟心律不整的症狀，今年做完手術後，仍毅然回到交通崗為，繼續維護學童們的安全。

溫月霞分享，過去曾有位小男孩過馬路時，來到她面前贈送1顆白柚給她，「阿姨謝謝妳，每天讓我們平安上學」，說完便趕緊進入校門，雖然略帶尷尬地拿著白柚指揮交通，但當下感動又開心，直呼「這是指揮交通幾10年來，第一次遇到如此驚喜的事」。

(中時)

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