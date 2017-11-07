臺灣更生保護會澎湖分會 歡喜慶祝72屆更生保護節

2017年11月07日 15:48 中時 陳可文

更生保護會澎湖分會於7日上午假澎湖監獄教誨堂舉行成立72週年慶祝大會，用愛與關懷啟動更生保護系列活動並做成果展示。該會議由臺灣澎湖地方法院檢署檢察長鄭鑫宏及該會主任委員吳文宗主持，大會中澎湖分會表揚薛國忠等22位服務績優更生輔導員。

澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏致詞表示：「人非聖賢，孰能無過」、「知錯能改，善莫大焉」，更生保護會的服務重點，就是要幫助與輔導更生人，讓他能夠在監獄服刑期滿的同時，透過更生保護工作與社會正常的生活來銜接，使其出獄後，有安定的工作及收入，重新適應社會的生活 ，並預防再犯罪的可能性，更生輔導員對更生人服務工作係不求回報的出錢出力，以永不放棄的服務理念，拉更生人一把，貢獻一己之長，無怨無悔犧牲個人時間、體力、金錢，投入更生保護工作。感謝輔導員的幫忙，讓更生人更有力量向上向善。

主任委員吳文宗致詞表示，今年的主題「更生72 更保傳愛 幸福啟航」，更生保護會走過72年歷史，一步一腳印，勠力經營，造就今日豐碩成果。期許所有參與更生保護工作伙伴、志工朋友團結一心，再接再厲，對每位更生人抱持不放棄信念，邁向充滿幸福的未來。

表揚105年度推展更生保護工作績優單位：勝國大飯店。績優更生保護會總會表揚績優更生輔導員：徐明觀、林美術。分會表揚績優更生輔導員：一、主任更生輔導員：薛國忠。二、副主任更生輔導員：蕭芬蓮。三、更生輔導員：陳彩雲、鄭武義、邵碧霞、陳美嬌、李明娟、葉佳盈、陳金鳳、林愛香、王庭蓁、蔡春茶、胡曉苓、高悅梅、顏秀環、黃鳳仙、許明山、蔡惠涵、林玉彩、蔡蕙雲。

會場精心設計造型氣球，更增添慶祝更生保護節之歡欣鼓舞氣氛。另邀請澎湖監獄收容人最夯的合唱團唱作俱佳地演唱─相思雨，配合輕快優雅的肢體動作，一出場即熱鬧非凡。主持人介紹川劇變臉，立即讓台下觀眾屏息以待。川劇變臉：由收容同學分別穿著不同頭飾、衣服與面具，甩著扇子配合〞入陣曲〞音樂輪番做出面具瞬息萬變的精采表演。

管弦樂演奏：1.香港之夜2.我相信二首曲目，澎鼎管樂隊配合卡拉OK歌唱比賽冠軍得主聯合演出，表演技巧純熟且會場餘音環繞，展現收容同學平時勤於練習之優異成果。與會人員讚不絕口，掌聲不斷。同學們藉著演出，感謝與會來賓給予收容同學高度支持與肯定，整個表演結束之後，與會貴賓及社區民眾，熱烈鼓掌激勵收容同學。

技訓成果展會場令人驚艷的是，收容人以竹編萬字笠技巧編製帽子掛飾，作品需耗費相當時日方能完成，係屬逐漸失傳之技藝，在澎監及收容人努力之下，得以在監所傳承並發揚光大。

(中時)