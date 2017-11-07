APEC前　越南宣示民主變革、廢戶籍制度

2017年11月07日 15:39 中時電子報 何宜玲

亞洲太平洋經濟合作組織會議(APEC)11月6日至11日在越南峴港(Danang)舉行，美國總統川普上任以後首次出訪的亞洲行也安排參加了APEC，在這個全球都會關注的國際重要會議之前，越南政府宣布一項重大民主變革，他們要廢除實行多年、方便管理人口的戶籍制度。在這個全球都在關注的時間點上，越南做出如此重大的宣布，似乎想藉機向全世界宣告，越南正在積極擁抱民主價值，往更開放的道路邁進。

根據BBC報導，1975年越南統一當時參考了中國實行的戶籍制度，並在全國推行，戶籍建立之初是為了有效控制鄉村人口向城市流動，因為人民的就學、就業和社會福利等都和戶籍有關。政府也可以藉此控制政治異議分子。但是未來越南即將改為以數字化身分證號碼來管理全國人口。

越南主辦的2017年亞太經濟合作會議（APEC）年會6日（當地時間）在APEC國際媒體中心（圖）正式登場。中央社記者吳翊寧越南峴港攝 106年11月6日

由於舊有的戶籍制度讓越南的鄉村人口移往城市發展時，成為城市的二等公民，並衍伸出很多問題，不只是越南，即使是中國也都同樣正在放寬和修正戶籍制度。中國在2014年開始就在各地取消了農業戶口和非農業戶口的分別，統一登記為居民戶口，各地的戶口遷移政策也普遍放寬。中國不約而同走向放寬戶籍之路。

然而，越南在實施了40多年戶籍制度以後，全面廢除的變大變革標示了他們走向民主的決心。

(中時電子報)