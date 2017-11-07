台鐵南號誌樓荒廢擺爛 民代促活化

2017年11月07日 15:44 中時 張穎齊

基隆車站南號誌樓經颱風摧殘後，有關單位又疏於修復，造成斷垣殘壁，形同廢墟。（張穎齊翻攝）

針對南號誌樓修復作業，立委蔡適應服務處邀集相關單位會勘，要求盡速改善。（張穎齊翻攝）

新建里民在南號誌樓外牆進行彩繪美化，希望串聯起修復完成後的南號誌樓，議員張錦煌特助張秉鈞作勢拿起牆上的水管噴大象，開心合影。（張穎齊翻攝）

基隆車站「南號誌樓」，自1927年日據時期落成後，已有90年歷史，但隨著電子式號誌取代舊有系統後，2004年被列為歷史建物，文化局計畫將建物活化，但遭逢數次颱風後，就放著擺爛，周邊環境也雜亂不堪，立委蔡適應服務處7日邀集相關單位現勘，要求台鐵盡速修復改善。

南北號誌樓轉轍站自從被列為歷史建物後，便無人聞問，南號誌樓歷經數次颱風襲來，屋頂被吹得歪七扭八，有時還會看到遊民入住，台鐵2013年在建物外層架設鐵皮屋後，也就擺放在那，形同廢墟鬼屋，當地里長與民眾實在看不下去，紛紛向民代陳情。

新建里長高瑞堂表示，南號誌樓荒廢已久，居民們經常反應，經過地方志工和社區營造的努力下，緊鄰南號誌樓的小公園有不錯的互動式彩繪意象，還有居民休憩、植栽空間，希望未來串連南號誌樓、基隆車站，讓整體的城市景觀改善。

張錦煌議員特助張秉鈞表示，南號誌樓是基隆車站獨特的歷史古蹟，希望在台鐵除了編列預算外，可以和基市府一起努力改善歷史古蹟的現況，以符合市民的期待。

台鐵指出，目前已經有南號誌樓修復及環境維護整頓的計畫，預算大約10萬元以內，已提報列入明年預算，將會再進行公開招標作業，待修復到一定程度後，就可以移撥給地方政府管理。

文化局表示，目前北號誌樓則由文化局來進行古蹟修復計畫，南號誌樓的部分會持續與台鐵保持聯繫，若有修復工程上的問題，都會進行協助改善歷史建物的保存現況。

蔡適應助理吳驊珈表示，基隆車站是少數南北號誌樓都存在車站，北號誌樓由基市府規畫修復，南號誌樓則請台鐵進行整修，期許各單位可以盡速完成修復計畫。

(中時)