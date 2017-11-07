全國心智障礙者親子運動大會 聖火傳遞到彰化

2017年11月07日 15:44 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷(右)7日上午在彰化縣政府廣場前為心智障礙者選手傳遞運動會聖火。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷(右)7日上午在彰化縣政府廣場前為心智障礙者選手傳遞運動會聖火。(謝瓊雲攝)

全國心智障礙者親子運動大會聖火傳遞抵達彰化縣政府廣場，7日上午彰化縣長魏明谷與社會處長黃淑娟出席傳遞聖火，並勉勵縣內參賽選手全力以赴，爭取佳績。(謝瓊雲攝)

2017第11屆全國心智障礙者親子運動大會聖火傳遞抵達彰化縣政府廣場，7日上午彰化縣長魏明谷與社會處長黃淑娟出席傳遞聖火，並勉勵縣內參賽選手全力以赴，爭取佳績。

全國心智障礙者親子運動大會，將於11至12日周末兩天在屏東大學林森校區舉行，自10月30日起在全國24縣市進行聖火傳遞活動；聖火6日傍晚抵達彰化縣轄內，7日午後抵達雲林縣，此次彰化縣派出一隊共計40人前往參加親子組及個人項目比賽。

魏明谷表示，彰化縣這幾年對身障者的福利、照顧都比過去更好，除添購復康巴士讓身障者也能有戶外團體生活；縣府團隊也致力於協助身障者的就業訓練與媒合，佳節禮品絕對優先向身障團體購買，希望幫助身障朋友都能自食其力。

魏明谷說，運動是無障礙的、人人都能參與的，運動不但能讓人有自信，更能強健體魄；彰化縣內有二水跑水和田中馬拉松兩項，入選全台十大馬拉松，縣府將用運動來行銷彰化、帶動觀光，用運動來打開彰化的城市能見度。

彰化縣啟智協進會理事長林伶娟表示，兩年一度的賽事，是國內唯一以「心智障礙者」為主，秉持與帕林匹克奧運相同理念，以「勇敢嘗試、爭取勝利」的精神，鼓勵心智障礙者與家長積極踴躍參與。項目包含：田徑、桌球、籃球、游泳、家長大隊接力、親子趣味競賽等項目，藉此鼓勵家長能勇敢走出來，齊聚一堂互相交流，肯定自己的努力、為永遠的寶貝加油！

(中時)