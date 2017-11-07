吳益政：高雄比泰隆尼亞更有獨立正當性

親民黨議員吳益政怒了。（李義翻攝）

友善列印
中時
吳益政在議事廳秀出字，形容高雄的事況，應徹底檢討現行制度。（李義攝）

柯P砲打高雄市舉債過高，引發全台政治口水戰！高雄市親民黨議員吳益政看不下去了，兩度飆罵「他X的」，指大家都應閉嘴，重新檢討中央統籌分配款結構，解決問題，否則以高雄為經濟負擔的付出，絕對比西班牙的加泰隆尼亞更有獨立的正當性。

問政向來理性溫和的吳益政，6日在市議會質詢總預算時，對南北資源失衡，高雄人卻受到不公平的待遇，愈說愈氣憤，還直接在議事廳的表板上秀出斗大的字：「高雄比加泰隆尼亞更有獨立的正當性」。

吳益政事後受訪表示，現行中央統籌分配款依人口、面積及營業額貢獻度等來做為分配依據，已不能滿足現況，例如隨著經濟發展而帶來的空汙PM2.5等卻未被考慮，就與現況脫節。

他說「如果不能做到貢獻多少，就得到多少，還奢談財政正義、經濟正義」應該把汙染等都納為分配款的基本條件。

吳益政還說，不管藍綠誰執政，都不曾就問題的根源著手解決，只是空談，民進黨地方執政就批評中央執政的國民黨不支持不疼惜高雄，如今中央地方都是綠色執政，還是未針對問題解決。

他說，會忍不住飆罵，是因為看不下去了，大家都用不負責任的態度面對問題，高市府不能只用哀怨的「草地步數」來回應外界，要有全面深入的論述並爭取改變制度，否則任何人來當市長都難以翻轉城市命運。中央也應面檢討調整，制訂合理的制度。

吳益政並以近日最夯的國際新聞，加泰隆尼亞要自西班牙獨立為例，是因為地方富中央窮所致；而肩負台灣經濟發展，重工業雲集的高雄卻是付出的多，得到的少，當然比起加泰隆尼亞更具獨立的正當性。

(中時)

柯文哲批高雄舉債 意外釀高市議… 邱素貞：台中要邁向國際化 得重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。