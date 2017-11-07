吳益政：高雄比泰隆尼亞更有獨立正當性

2017年11月07日 15:45 中時 李義

吳益政在議事廳秀出字，形容高雄的事況，應徹底檢討現行制度。（李義攝）

柯P砲打高雄市舉債過高，引發全台政治口水戰！高雄市親民黨議員吳益政看不下去了，兩度飆罵「他X的」，指大家都應閉嘴，重新檢討中央統籌分配款結構，解決問題，否則以高雄為經濟負擔的付出，絕對比西班牙的加泰隆尼亞更有獨立的正當性。

問政向來理性溫和的吳益政，6日在市議會質詢總預算時，對南北資源失衡，高雄人卻受到不公平的待遇，愈說愈氣憤，還直接在議事廳的表板上秀出斗大的字：「高雄比加泰隆尼亞更有獨立的正當性」。

吳益政事後受訪表示，現行中央統籌分配款依人口、面積及營業額貢獻度等來做為分配依據，已不能滿足現況，例如隨著經濟發展而帶來的空汙PM2.5等卻未被考慮，就與現況脫節。

他說「如果不能做到貢獻多少，就得到多少，還奢談財政正義、經濟正義」應該把汙染等都納為分配款的基本條件。

吳益政還說，不管藍綠誰執政，都不曾就問題的根源著手解決，只是空談，民進黨地方執政就批評中央執政的國民黨不支持不疼惜高雄，如今中央地方都是綠色執政，還是未針對問題解決。

他說，會忍不住飆罵，是因為看不下去了，大家都用不負責任的態度面對問題，高市府不能只用哀怨的「草地步數」來回應外界，要有全面深入的論述並爭取改變制度，否則任何人來當市長都難以翻轉城市命運。中央也應面檢討調整，制訂合理的制度。

吳益政並以近日最夯的國際新聞，加泰隆尼亞要自西班牙獨立為例，是因為地方富中央窮所致；而肩負台灣經濟發展，重工業雲集的高雄卻是付出的多，得到的少，當然比起加泰隆尼亞更具獨立的正當性。

(中時)