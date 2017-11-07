被文萌樓屋主求償236萬 日日春籲北市府勿縱投機客

2017年11月07日 16:38 中時 張孝義

日日春協會祕書郭姵妤要求台北市文化局落實徵收文萌樓。（張孝義攝）

被視為妓運古蹟的臺北市歸綏街文萌樓，經購買屋主打官司勝訴，並由法院強制執行將日日春協會趕出文萌樓後，又提起返還不當得利的民事訴訟，日日春協會7日在法院首度開庭審理前，呼籲臺北市政府文化局徵收文化資產文萌樓，同時懇請法官重視文萌樓的公益價值，不要縱容投機客為私利漫天開價。

過去曾經是臺北市公娼聚集地的臺北市歸綏街，最具知名度的文萌樓，在2006年被臺北市指定為市定古蹟，不過，2011年為劉姓屋主購得，日日春協會隨即被劉姓屋主打官司要求返還房屋，今年5月才經最高法院判決日日春敗訴確定。

不過，屋主在勝訴並聲請強制執行，於10月20日將日日春趕出文萌樓後，使得文萌樓變成空殼閒置，又對日日春提出返還不當得利的民事官司，請求5年的房屋租金等，共計236萬元。

日日春協會祕書郭姵妤表示，文萌樓屬文化資產，一直都是展覽、導覽等活動的公益使用，屋主卻以每月房租2萬9千餘元計算房租，向日日春追討。法院開庭前，屋主又追加起訴62萬元，竟然連臺北市文化局對屋主依文資法裁罰的50萬元罰款，都算是日日春的「不當得利」。

郭姵妤指出，日日春是公益團體，文萌樓的使用也是非營利，9月7日的調解庭，日日春願繳付60個月的租金52萬餘元，卻不被屋主接受；日日春接受社會各界對於公益的捐款，不應該把這些做公益的捐款付給投機屋主的私人口袋。

郭姵妤說，屋主將文化局裁罰的50萬元視為日日春的「不當得利」更是誇張，依文資法規定，屋主取得古蹟房屋所有權，應該檢送「臺北市市定古蹟歸綏街文萌樓修復及再利用計畫書」給文化局審查，劉姓屋主在2014年就因未檢送計畫書被裁罰30萬元，行政訴訟還敗訴，如今又被裁罰，竟然把罰款當作是日日春的不當得利。

郭姵妤強調，市定古蹟本就該用於公益，臺北市文化局曾向屋主協議購買文萌樓，不料，屋主卻索價千萬以上，顯見屋主是只為私利的投機客，文化局不該坐視，應盡快落實徵收政策，同時，文萌樓是公益與私利之間衝突，並非民法框架下「私有屋主」與「承租戶」的之間爭議，因而呼籲法官，應在既有法律框架下，對古蹟公益做最有利的詮釋，切莫縱容投機客侵害公益謀私利，將文萌樓視為私人房產遭高額且漫天開價索賠。

(中時)