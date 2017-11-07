那些年家長教訓小孩的「重武器」 殺傷力最強是它！？

2017年11月07日 15:44 中時電子報 張達智

「你還記得第一次被教訓是那樣武器？」，網友Steven Chow 在《爆廢公社》發文問網友，還記得小時候被爸媽用哪些「大殺傷力武器」教訓，引爆網友熱烈迴響。

有網友用專業電玩玩家口吻分析這些「武器」：

拖鞋：

攻擊+5；移動-5

水管：

攻擊+８；攻擊範圍+9

衣架：

攻擊+3；攻速+19％

專用藤條(橘裝)：

攻擊+9；攻擊範圍+6、附帶噬血3%、攻速+29%、暴擊18%、無視防禦(真實傷害)

其中藤條的威力獲得廣大網友贊同，紛紛表示「哇嗚～～到現在看到藤條還會覺得屁股痛！」

；「藤條可怕的是彈性，打起來省力又方便連擊，完全就是無限Combo打到手痠為止的概念」；「藤條還有一個狀態：狂暴。當藤條攻擊被招架後下十次攻擊攻速增加80%且無法招架防禦。攻擊人有5%機會受到攻擊量3%傷害。(當藤條被你抓住時，你爸媽接下來可能會狂暴開藤條無雙，然後打你打到被反彈的藤條抽到！)」。

網友更紛紛「加碼」列舉其他原PO沒提到的武器，包括：黃色水管、巴掌、抓耙仔、厚樹共、拖把、麻將牌尺、電線、木板……族繁不及備載。

更有一位網友表示，「過了三十年後，自己也當家長了，老娘才驕傲地跟我分享武器使用心得：皮帶不好用，控制困難，會打到自己.....拖鞋不好用，不痛又缺乏霸氣......衣架不要用，打完衣服很難曬.....雞毛撢子搞到滿地毛，打完噴嚏會沒殺氣.....」。

(中時電子報)