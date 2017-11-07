邱素貞：台中要邁向國際化 得重視英語教育

2017年11月07日 15:55 中時 陳世宗

中文與英語並列全球兩大主要語言，但107學年度高中英語聽力測驗，約有4成4考生成績C、F級，形同不及格。市議員邱素貞等人關心台中市學生英語程度，希望教育局加強提升英語程度，減少城鄉差距，以利與國際接軌。

教育局長彭富源表示，台中市一屆有3萬多名學生，但是只有不到一半的1萬4,000餘名學生報考英聽，可能因為大學入學僅有56個系採用英聽成績所致；但若就會考的成績來看，台中的學生在國英數的成績上，普遍高過全國平均。

台中市議會7日進行教育、文化業務質詢，市議員邱素貞、李天生、劉淑蘭聯合質詢時指出，107學年度高中英聽測驗程度，呈現M型化現象，成績好的很好，不好的仍舊不好；甚至有高中生說，學校在英聽教學乏善可陳，一週只有上一次課，英聽要好，除了補習，還要課外自修，如何加強英語教育，已刻不容緩。

邱素貞說，英語已成為與世接軌的重要通道，林佳龍市長曾喊出「打造台中成為英語觀光城」的口號，開發3款英語學習APP，提供台中60處景點及1200家商家即時翻譯服務，讓市民可免費學英文，成為台中邁向國際化，拚觀光新模式。未來不管旅遊或工作，出國後就得用英文溝通，希望教育局重視英語教學環境與資源。

彭富源指出，台中市與台北市、新竹市率全國之先，將英語教育延伸至小學二年級，也因此音喜不少優秀的教師到台中任教，且英語教學採用溝通式教學法，強調聽說減少背誦句型，所以孩子的聽說能力會比較完整。

他也說，一週高中有4節、國中有3-4節、國小有2節英聽課程，符合教育部規範，未來也會強化台中市內的城鄉均衡發展，減少英語教育上的城鄉落差。

李天生也詢問，是否同意將英語變成第二官方語言？對此，彭富源表示，列為第二官方語言代表未來除了教育，公文書也須有英文，這部分國發會將再研議，而學校教育我們也以「英語日」的方式，給予學生英語環境！

(中時)