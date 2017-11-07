最新研究！小腿粗又大腿細 當心增加腎病風險

2017年11月07日 15:55 中時 倪浩倫

大腿、小腿該多粗？若以審美角度來看，每人都有不同見解，但若從健康觀點分析，則有「黃金比例數字」！國內一項10年的萬人追蹤研究發現，大腿太細、小腿太粗，則較容易罹患慢性腎臟病；專家指，國人小腿圍應小於36公分、大腿圍應大於50公分，否則應儘快透過運動來改善。

研究主持人台灣流行病學學會常務理事、長庚大學教授許光宏說，該項調查由台灣流行病學學追蹤10年，追縱超過1.1萬人曾到長庚醫院進行健康檢查的成年民眾，他們年齡多落在40~50歲，而結果顯示，小腿：大腿的比值若超過0.7，相較小於0.7者，其罹患慢性腎臟病風險超出2.7倍。

許光宏解釋，進一步結合國外文獻發現，慢性腎病發生率和體內「脂聯素」息息相關，對於健康民眾來說，脂聯素有對抗「胰島素阻抗」、抗發炎等良好效果；但對腎功能已有初步狀況者，可能會出現像是小腿水腫的前端徵兆，而進一步觀察發現，擁有過粗小腿的民眾，體內脂聯素也會愈高，此時若大腿圍度不夠粗、肌肉過少，將加速腎功能惡化、增加蛋白尿產生，同時提高死亡風險。

那大、小腿圍度到底該多粗才健康？許光宏表示，小腿：大腿的比值應落在0.7、且愈低愈好，觀察全台小腿前1／4粗的民眾，圍度約落在35~36公分，故理想的小腿圍度應小於35公分，換算下來，大腿圍度應大於50分；他提醒，若本身小腿就粗的民眾，應透過運動增肌、增加大腿圍度來維持身體健康。

(中時)