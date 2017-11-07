新社商圈「影」響力！張皓然拍攝《遙遠方的故鄉》動人心弦

2017年11月07日 15:57 中時 盧金足

台中市府經發局長呂曜志表示，市府長期輔導全市商圈發展特色品牌，透過鏡頭呈現家鄉的美，未來將持續提供資助，挖掘更多優秀作品。（盧金足攝）

第4屆「新社‧夢想飛行資助計畫」圓夢基金得主張皓然作品《遙遠方的故鄉》。（盧金足攝）

看見山城的美！台中市新社商圈資助拍攝《遙遠方的故鄉》。（盧金足攝）

第4屆圓夢基金得主張皓然作品《遙遠方的故鄉》。（盧金足翻攝）

張皓然說，自己是新社人，拍攝家鄉的影像故事，想傳達「和解」的理念。（盧金足攝）

台中市新社商圈以圓夢天堂為訴求，每年集資50萬元，做為年輕人圓夢基金，配合經發局輔導特色，讓地方小鎮成為旅遊勝地，7日在市府以電影首映會方式，公布第4屆獲得「新社夢想飛行資助計畫」得主張皓然作品《遙遠方的故鄉》，以日本女孩來台找尋爺爺足跡，及因失戀來台療傷的法國男孩，打工換宿愛上新社的浪漫故事，張皓然拍攝手法洗練，感動人心，雲門舞集40週年時，林懷民編的舞碼《稻禾》向孕育舞團的台灣土地與人民致敬，演出時舞台的稻浪影像，即出自張皓然之手。

新社商圈7日在台中市府舉辦「新社‧夢想飛行資助計畫」成果發表會，模擬電影首映會方式，播放第4屆圓夢基金得主張皓然作品《遙遠方的故鄉》，呈現新社山城農村美麗景色。

經發局長呂曜志表示，市府長期輔導全市商圈發展特色品牌，店家團結力量，自發性辦理圓夢計畫，新社商圈自2010年辦理首屆新社夢想飛行資助計畫，至今已辦理第4屆，透過鏡頭呈現家鄉的美，未來將持續提供資助挖掘更多優秀作品。

今年資助計畫得主張皓然是影像工作者，曾擔任雲門舞集、世紀當代舞團、東京藝術劇場的影像設計與攝影，並拍攝多支廣告與電影。

他所拍攝的作品《遙遠方的故鄉》，以一名日本女孩來台灣尋根開始，發現新社有著過去日治時期留下來的軌跡，包括倒虹吸管、種苗繁殖場等山城農村的巷弄景色，藉此帶出故鄉的美。

張皓然令人驚艷的作品中，為雲林舞集拍攝的《稻禾》影像，在台東池上駐點2年，紀錄稻米從秧苗到收割後，及燒田的大自然生態歷程，被譽為「會呼吸的影像」，他這次為故鄉新社拍的《遙遠方的故鄉》，一樣投注2年時間，觀察與時間蘊育出他對故鄉新社的「影」響力。

「不管是政治與宗教等，很神奇的在新社都獲得融合的生命力！」張皓然說，自己是新社人，整個故事講的是一個「和解」的事情，新社經歷日治時期，現在有很多新興的觀光產業，很多人來這個地方後產生新的交互作用的故事，影像中的日本女孩和法國男孩，都是他的朋友，都真正在新社生活過，新社是療癒的小鎮，所以他運用空拍方式去傳達各種可能性。

新社區休閒農業導覽發展協會理事長侯文亮表示，商圈店家都在新社這塊土地完成各自的夢想，很多餐廳、民宿、農場等都在這座山城上開花結果，該協會推動「圓夢」不只是一件喜悅的事，也幫助很多年輕人的夢想起飛，未來會持續集結店家能力，藉由「新社‧夢想飛行資助計畫」幫助有夢想的人。

看到新社商圈業者堅持夢想和理想，呂曜志也透露自己的夢想，想開一家餐廳或是日式旅館，這幾天他從網路平台看到一些古厝及30年以上的建築物，希望自己的夢想也能在心動後有行動的機會。

(中時)