驚！喝補當心變喝糖 這些熱飲粉竟甜過「熱可可」

2017年11月07日 16:01 中時 倪浩倫

天氣漸冷，有些人會買熱飲祛寒，但坊間「補氣養身」的熱飲，恐怕含有大量的糖，氣還沒補足、反而先胖了。台灣流行病學學會指出，以市售黑糖老薑茶粉為例，有83％是糖，桂圓紅棗茶粉更高達91％，比一般印象中很甜的熱可可（64％）高出不少，此外，熱飲若要維持和冷飲相同甜度，得多加入5~10克的糖，不可不慎。

北醫大公共衛生學系教授邱弘毅說，因成本考量，市面手搖飲店多採用高果糖糖漿，而其甜度會隨著不同溫度而改變，常溫時，果糖甜度會超過蔗糖，當超過40度時則會低於蔗糖，若要維持和冷飲的相同口感，熱飲得多加5~10克果糖，「熱飲時，可改選擇砂糖包」。台灣流行病學學會常務理事許光宏補充，國外研究顯示，每天喝一杯360c.c.的含糖飲，長期下來罹患第二型糖尿病的風險將提高83％，心血管疾病死亡風險更提高29％「更何況坊間飲料動輒超過此份量。」

有些人為求方便或求「養身」，會購買薑母茶、桂圓紅棗茶、黑糖塊等粉劑或濃縮塊，好自行用熱水沖泡飲用。邱弘毅提醒，有些產品在經加工後，需添加更多糖來保持口感，像有市售黑糖老薑茶粉，每包20克卻、含有16.6克的糖，含糖量超過8成，更有含糖量超過9成的桂圓紅棗茶粉，若是每天泡一杯桂圓紅棗茶，相較每天泡等量一包、28克的熱可可粉，一個月反而會多吃下45顆方糖。

台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學學會共同推動「國人主要死因別疾病之可預防因素探討及健康促進研究」，該研究針對29名BMI過重民眾進行健康介入，經過1個月，體重平均下降1.49公斤、BMI下降約0.5；參與計畫的鄧小姐，平時愛喝鮮奶茶、調味鮮乳和甜點，透過以無糖茶、低脂奶、無糖豆漿來取代含糖飲，1個月減去3.4公斤，更成功戒掉含糖飲。

許光宏說，過去大家多注意「過多的鹽對腎臟不好」，但愈來愈多研究顯示，過量的糖會影響整體身體健康。邱弘毅說，依世界衛生組織建議，成人每天的糖攝取量，應低於每日總熱量5%、約25公克，BMI過重或肥胖者，更應降到18.75公克，民眾在冬日若嘴饞，可採取「自煮、減量、微糖」的原則，降低自己糖分攝取。

(中時)