派瑞絲希爾頓參戰 竟靠鑽石擋金牌製作人狼爪！

金牌監製哈維韋斯坦不只染指影業女性工作者，狼爪甚至伸到社交圈，爆出曾試圖侵害派瑞絲希爾頓。(達志影像)

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中時電子報

好萊塢影業大亨哈維韋斯坦(Harvey Weinstein)曾因監製《莎翁情史》奪得奧斯卡獎，是公認的金牌製作人，然日前他卻一口氣被數十名影業相關女性工作人員踢爆狼行，從性騷擾到性侵皆有之，甚至有多名女星受害，如今更爆出他的惡行擴散至上流社交界，曾試圖侵害當年才剛成年的名媛派瑞絲希爾頓，讓千金嚇壞了！

派瑞絲希爾頓貴為著名希爾頓酒店集團承繼人之一，也曾進軍西洋演藝圈，然她被哈維盯上，遠在她入行之前，《Page Six》報導，有目擊者爆料，2001年由坎城影展愛滋慈善晚會，當年不過20歲的派瑞絲受邀出席，由於當年服裝主題是「鑽石恆久遠」，因此飯店千金穿著鑲有上千萬鑽石的禮服現身，光彩奪目引起哈維注意，很快就被他盯上。

哈維見到年輕的派瑞絲頓時起色心，甚至將垂涎美色的態度表現得相當明顯，馬上趨前，使出老招式，邀派瑞絲進辦公室聊聊，說為她製作一部電影，「我會讓妳變成明星」，所幸千金小姐派瑞絲對於哈維的提議沒有興趣，隨即回絕了對方，目擊者堅稱此事她記得很清楚，因為「哈維當時極具侵略性」。

在派瑞絲婉拒哈維之後，她抽空去了趟女廁，沒想到哈維還沒放棄，竟然又跟上她，甚至推門走進去，敲廁所門說：「妳開門，我有話要跟你說」，但被一名路過的工作人員發現，趕緊通知保全，保全連忙趕往制止，哈維還厚臉皮地說：「沒事沒事，我是她朋友」，但仍被請離，而因為派瑞絲身上禮服價值不斐，加上發生這種騷擾情事，保全之後寸步不離地守著派瑞絲，才讓20歲的她躲過了哈維狼爪。

(中時電子報)

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