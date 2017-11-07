午後國道連兩起車禍 花壇北上路段回堵3公里

國道中山高彰化花壇路段，北上203.4和203.3公里處，接連發生兩起追撞事故，間隔不到2分鐘、相距不到100公尺。(謝瓊雲翻攝)

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中時

國道1號北上花壇戰備跑道路段，7日下午1點多接連傳出2起事故，先有4車追撞、緊接著又有大貨車追撞保全車，造成後方車流回堵約3公里，其中一名駕駛骨折送醫，輕傷無生命危險，事故約在40分鐘後排除。

兩起車禍事故相隔不到2分鐘，事故路段又很接近，相鄰大約100公尺處，因此一度引發大塞車，國道警方迅速出動至現場協助排除事故，約在40分鐘後排除；由於大貨車追撞上保全車，一度誤傳裡面載有現鈔，警方實際到場後澄清保全車是空車，並非運鈔車、也未載運現金，遭追撞後未翻覆、僅輕微車損。

國道三隊交通組長賴協駿表示，第一起事故發生在下午1點41分，北上203.4公里處，發生4部自小客車連環撞，頭2部車追撞後，第3部緊急煞車減速，不料後方第4部車卻反應不及撞上，第三部車被往前推擠撞上第一部車後停在內側路肩，，第4車追撞失控翻覆於車道上，車上駕駛腳部受傷送彰化基督教醫院檢查中，四名當事人經檢測後均無酒精反應。

賴協駿說，第二起事故緊接在下午1點43分，發生在北上向203.3公里處，因大貨車司機未保持安全距離向前撞上保全車；他也澄清指被追撞的保全公司車輛，並非運鈔車，而且空車未載貨。這起事故無人員受傷，2起事故並不相關，警方在40分鐘後排除事故現場。國道警勤指中心接獲通報後立即派遣巡邏車至北向206公里處駐守疏導，在事故排除後交通已漸漸疏解恢復順暢。

(中時)

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