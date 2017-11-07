空品監測站與空氣盒子數據不一 學校無所適從

2017年11月07日 16:24 中時 陳世宗

「孩子是國家的未來！」市議員謝明源、陳淑華等，7日在教育文化委員會聯合質詢，關心學校空汙問題。謝明源提出，目前各個小學懸掛空汙旗的顏色，是否能即時反應各學校區域的空品變化？萬一與環保局空氣品質測站與學校空氣盒子數據不一？學校該以何為依據。

環保局表示，空氣盒子數據易受環境因子影響，所測數據往往與專業空品測站偏差大，且未經嚴謹品管及校正措施，仍應回歸專業監測站。

謝明源指出，依照「台中市政府教育局校園空氣品質旗幟宣導計畫」，由各校指派專責人員於每天上午8時及下午1時至環保局「台中市即時空氣品質」網站，或中市「空氣品質資訊行動」APP查閱結果懸掛；環保局空氣品質測站，全台中只有16站，是否能即時反應各校空品變化。

謝明源說，以11/6日空品數據為例，同一時間太平測站測得細懸浮微粒是29 駪/m3；但依各學校空氣盒子查閱結果，建功60駪/m3、軍功62駪/m3、大坑66駪/m3、東光70駪/m3；同時間忠明測站測得細懸浮微粒是24駪/m3；。

謝明源強調，單一空品測站監測範圍內，不同區域空氣品質，可能會因距離空品測站遠近、位置不同，與空品測站測得空品數據有所落差；甚至可能呈現出不同空汙等級，影響是否應減少戶外活動判斷。

教育局長彭富源說，台中市200多所國小試辦空氣盒子，目的是提升學校環境教育及市民對空氣品質自主防護能力；但外在環境因素易影響空氣盒子監測值，目前學校戶外活動均依據教育部訂定標準流程進行，空氣品質指標以台中全市16個專業的空品測站為準，採取因應措施。

(中時)