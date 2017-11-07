空品監測站與空氣盒子數據不一 學校無所適從

市議員翁美春、謝明源、陳淑華（由左至右）等，今天在是市議會質詢中，關心學童的呼吸健康問題。（陳世宗攝）

友善列印
中時

「孩子是國家的未來！」市議員謝明源、陳淑華等，7日在教育文化委員會聯合質詢，關心學校空汙問題。謝明源提出，目前各個小學懸掛空汙旗的顏色，是否能即時反應各學校區域的空品變化？萬一與環保局空氣品質測站與學校空氣盒子數據不一？學校該以何為依據。

環保局表示，空氣盒子數據易受環境因子影響，所測數據往往與專業空品測站偏差大，且未經嚴謹品管及校正措施，仍應回歸專業監測站。

謝明源指出，依照「台中市政府教育局校園空氣品質旗幟宣導計畫」，由各校指派專責人員於每天上午8時及下午1時至環保局「台中市即時空氣品質」網站，或中市「空氣品質資訊行動」APP查閱結果懸掛；環保局空氣品質測站，全台中只有16站，是否能即時反應各校空品變化。

謝明源說，以11/6日空品數據為例，同一時間太平測站測得細懸浮微粒是29 駪/m3；但依各學校空氣盒子查閱結果，建功60駪/m3、軍功62駪/m3、大坑66駪/m3、東光70駪/m3；同時間忠明測站測得細懸浮微粒是24駪/m3；。

謝明源強調，單一空品測站監測範圍內，不同區域空氣品質，可能會因距離空品測站遠近、位置不同，與空品測站測得空品數據有所落差；甚至可能呈現出不同空汙等級，影響是否應減少戶外活動判斷。

教育局長彭富源說，台中市200多所國小試辦空氣盒子，目的是提升學校環境教育及市民對空氣品質自主防護能力；但外在環境因素易影響空氣盒子監測值，目前學校戶外活動均依據教育部訂定標準流程進行，空氣品質指標以台中全市16個專業的空品測站為準，採取因應措施。

(中時)

新社商圈「影」響力！張皓然拍攝… 日月潭有仙鶴？乍見巨鳥捕食紅魔…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。