耗資達5千億 中俄擬共築哈爾濱-海參威高鐵

2017年11月07日 16:08 中時電子報 李靖棠

據新浪財經網報導，俄羅斯遠東發展部長亞歷山大・加盧什卡（Aleksandr Galushka），日前在北京與代表中國中鐵公司的中鐵東方國際集團蔡澤民總經理討論，有關未來共同建設哈爾濱―海參崴（Vladivostok）高鐵項目的相關事宜。雙方都對於這塊邊境商機感興趣，目前已開始動工興建兩座跨境的鐵路橋，不久後將會有第三座出現。根據該部的資料顯示，這條計畫中的高鐵路線，俄國端將從大陸牡丹江市延伸到海參威，全長約380公里，該項目的費用可能達到190億美元（約5,746億台幣）。

早年在清末至民國時期，就有中國東方鐵路（簡稱中東路）串連哈爾濱至海參威，如今哈爾濱至邊境城牡丹江的路線已開始動工鋪設，從牡丹江往俄國境內，將設置12個車站，計劃時速為250公里。使用的動車組，將可能與也在興建中的莫斯科- 喀山高鐵一樣，由俄羅斯施泰德鐵路公司（Stadler Rail）自行研發製造的歐亞列車（ESh2 Eurasia），從2015年開始投入運營，原時速為150公里，目前已升級成可達200公里的版本。

未來在大陸東北，將新增一條跨越中俄兩國的高鐵路線。（圖/新華社）

作為俄羅斯在遠東地區最大城市，海參威的名字對中國大陸並不陌生，而近年來隨著兩國矛盾逐漸趨緩，邊境貿易的金額和活絡程度也逐步增加。若順利打造高鐵完工，勢必能連結中俄兩國在該區域最大都會的商業與人流，帶來龐大貿易與旅遊商機。蔡澤民指出，在中國邊境地區約有6500多萬居民，可以為鐵路的投資，創造足夠的潛在承載量。同時，俄羅斯濱海邊疆區綜合娛樂旅遊景點，也可以成為該路線的主要吸引點之一。

(中時電子報)