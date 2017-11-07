日月潭有仙鶴？乍見巨鳥捕食紅魔鬼

日月潭最近有蒼鷺造訪，因體型巨大，被山居民眾誤認為是仙鶴。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
蒼鷺是世界最大的鷺科鳥類。（沈揮勝攝）
蒼鷺在日月潭捕食紅魔鬼魚連續動作之1。（沈揮勝攝）
蒼鷺在日月潭捕食紅魔鬼魚連續動作之2。（沈揮勝攝）
蒼鷺在日月潭捕食紅魔鬼魚連續動作之3。（沈揮勝攝）

時序立冬，候鳥南遷。日月潭大竹湖、水蛙頭水域，最近常見巨鳥在湖面飛來飛去，偶而見牠低頭一啄，叼食紅魔鬼或吳郭魚；由於體長將近1公尺，比潭區常見的黃頭鷺、小白鷺大好幾倍，且頭有羽飾、翅端黑色，讓魚池鄉山區民眾，以為是仙鶴。

該鳥經生態解說員觀察後發現，是全世界體型最大的鷺鷥「蒼鷺」。由於牠是屬冬候鳥，且多數在靠海地區度冬，難得進到內陸，也難怪會讓住在台灣島中心附近的農友看走眼。

這隻「山寨版仙鶴」是在9月下旬在水蛙頭水域被發現，不少慕名前來欣賞九蛙疊像的遊客都曾經目擊過，住濱海地區的民眾大致知道牠是大型鷺鷥，但山居民眾不明就裡，「日月潭山區出現仙鶴」的訊息不脛而走。

曾接受農委會特生中心訓練，並取得證照的資深生態解說員葉建興說，日月潭近幾年偶見蒼鷺，大雁村槌子寮（金龍山下）、澀水社區、新城鹿篙及埔尾溪都曾出現，但是數量極稀，停留時間往往只有1、2天。

目前停留在日月潭這隻因水域遼闊，且大竹湖附近浮覆地不少有利於覓食，可能會讓牠住久一點；魚池鄉不太可能出現仙鶴，但偶見山寨版，似足以自我安慰。

(中時)

空品監測站與空氣盒子數據不一 … 中市社會住宅首創結合居民創作公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。