日月潭有仙鶴？乍見巨鳥捕食紅魔鬼

2017年11月07日 16:07 中時 沈揮勝

蒼鷺是世界最大的鷺科鳥類。（沈揮勝攝）

蒼鷺在日月潭捕食紅魔鬼魚連續動作之1。（沈揮勝攝）

蒼鷺在日月潭捕食紅魔鬼魚連續動作之2。（沈揮勝攝）

蒼鷺在日月潭捕食紅魔鬼魚連續動作之3。（沈揮勝攝）

時序立冬，候鳥南遷。日月潭大竹湖、水蛙頭水域，最近常見巨鳥在湖面飛來飛去，偶而見牠低頭一啄，叼食紅魔鬼或吳郭魚；由於體長將近1公尺，比潭區常見的黃頭鷺、小白鷺大好幾倍，且頭有羽飾、翅端黑色，讓魚池鄉山區民眾，以為是仙鶴。

該鳥經生態解說員觀察後發現，是全世界體型最大的鷺鷥「蒼鷺」。由於牠是屬冬候鳥，且多數在靠海地區度冬，難得進到內陸，也難怪會讓住在台灣島中心附近的農友看走眼。

這隻「山寨版仙鶴」是在9月下旬在水蛙頭水域被發現，不少慕名前來欣賞九蛙疊像的遊客都曾經目擊過，住濱海地區的民眾大致知道牠是大型鷺鷥，但山居民眾不明就裡，「日月潭山區出現仙鶴」的訊息不脛而走。

曾接受農委會特生中心訓練，並取得證照的資深生態解說員葉建興說，日月潭近幾年偶見蒼鷺，大雁村槌子寮（金龍山下）、澀水社區、新城鹿篙及埔尾溪都曾出現，但是數量極稀，停留時間往往只有1、2天。

目前停留在日月潭這隻因水域遼闊，且大竹湖附近浮覆地不少有利於覓食，可能會讓牠住久一點；魚池鄉不太可能出現仙鶴，但偶見山寨版，似足以自我安慰。

(中時)