中市社會住宅首創結合居民創作公共藝術

2017年11月07日 16:07 中時 盧金足

台中市府推動社會住宅，強調「共好」精神，對於新建大樓依法提撥工程費1％設置公共藝術的方式，打破傳統以結合居民生活經驗的「計畫型」公共藝術，凝聚居民彼此間及與鄰里、藝術之間的心，規畫先在台中首案社會住宅豐原安康段實施，再推廣全市其他社會住宅。

市府住宅處於逢甲大學舉辦「社會住宅中的計畫型公共藝術和社區營造實務」工作坊，邀請多名專家學者暢談市府所推動具有「共好」精神的社會住宅。

包括專業者都市改革組織秘書長彭揚凱、台灣大學建築與城鄉所副教授康旻杰、銘傳大學建築系助理教授褚瑞基、帝門藝術教育基金會執行長熊鵬翥等多位國內推動社會住宅、公共藝術專家學者，從學界及業界等不同的專業角度，分享如何透過公共藝術，將社宅居民實際的需求及鄰里可能產生的互助串連起來。

專業者都市改革組織秘書長彭揚凱認為，台中市社會住宅於思考人與居住環境關係上，在目前六都中想得最為深入，並以「認識自己的鄰居」做為社區營造的首要目標。

台大城鄉所教副教授康旻杰則以台北寶藏巖及蟾蜍山聚落案例，分享參與式工作坊及活動的累積成果。

此外，銘傳建築系助理教授褚瑞基建議，應創造未來社會住宅民眾對生活的好奇感，讓民眾自然地參與公共藝術計畫。

帝門藝術教育基金會執行長熊鵬翥以長年公共藝術推動經驗勉勵市府，從醞釀期到共同參與社區營造需要時間累積，認同市府的細心規劃，努力營造以人為本的生活環境。

住宅處表示，台中市社會住宅的「共好」精神展現於建築空間、社會服務站、健康關懷據點、公共藝術等多元面向，其中，豐原安康段社會住宅將於今年底完工，公共藝術團隊已在鑑價階段，通過後即可進行簽約，將設置「共好實踐基地」，讓居民及鄰里擁有一個共作、共享的生活空間，未來也將積極建立能量募集平台，廣邀具共好理念的鄰里社區夥伴，一同共創友善互助的生活。

豐原康安段特別徵選免抽籤入住「種子戶」，廣邀對於都市農耕、日光餐桌、健康生活營造、大家庭小客廳、安康沙龍等五大主題有興趣，符合本市社會住宅申請資格的民眾，於11月20日至12月29日受理申請期間提案徵選，一起加入「台中市共好社會住宅」大家庭。

(中時)