《倚天之魔教教主》刪除片段曝光！網：20年來第一次看到

《倚天屠龍記之魔教教主》當初上映時口碑不佳，票房慘淡，但在電視上放映後卻由黑翻紅 (圖／翻攝自台灣wiki)

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中時電子報
／綜合報導
張無忌以為小昭在偷抄「乾坤大挪移」心法，沒想到紙上寫的都是他的名字 (圖／翻攝自影片)
最後2人在滿天紙花中擁抱在一起，相當浪漫 (圖／翻攝自影片)

《倚天屠龍記之魔教教主》已經過了24年，卻始終沒有第二部出現，讓網友戲稱「六大派早被撕票了」。直到最近才終於有第二部消息，不過在此之前《魔教教主》的刪除片段卻搶先曝光，讓網友大驚「我真的沒看過！」

「如果你要救六大派，來大都找我吧！」是趙敏離去前對張無忌拋下的話語，也是電影中最後一句台詞，為的就是幫續集埋伏筆。當年《魔教教主》儘管眾星雲集，但由於票房太過悽慘，讓導演王晶已經在籌備的續集不得不喊卡。但事情峰迴路轉，《魔教教主》在電視上放映後，反而獲得了極高的人氣，許多網友大喊「給我們續集」，邱淑貞也被封為「史上最美小昭」，讓王晶始料未及，在近日宣布即將開拍續集。只是在續集消息之前，《魔教教主》的刪減片段先被公布在網路上，引起網友轟動。

這段被刪減的片段內容是張無忌獨處時，發現小昭躲在一旁偷看，手中還藏著一大疊紙張，因此懷疑小昭偷抄乾坤大挪移心法，便怒斥小昭，還把紙張奪了過來。

張無忌奪過紙張後，才發現每一張都是寫著他自己的名字「無忌」。愣了一下後，張無忌先說了母親的遺言「越漂亮的女人就越不能相信」，但緊接著又說「那妳寧願漂亮...還是要我相信妳」，小昭聽到後開心地回答「寧願漂亮」，接著兩人就在滿天的紙片碎花中擁抱在一起，場景浪漫到最高點。

許多網友看到後都相當驚訝：「我看十幾遍了還真沒看過這段」、「太浪漫了，看得我心暖暖」、「邱淑貞屌打一堆宅男女神」、「等大都都等不到，原來是張無忌愛上小昭不要趙敏了」、「小昭果然才是正宮」。

而對於這個片段為何會被刪除，官方沒有給出理由，有網友推測應該是為了續集與趙敏的感情戲，所以把這段擺明宣告小昭是官配、會顯得突兀的片段刪除。可惜的是就算續集消息確定，但20幾年實在太長了，第二部也不可能會是當年李連杰+邱淑貞+趙敏的絕配組合，是觀眾們最遺憾的地方。

(中時電子報)

影音取自YouTube/杨阳，若被刪除請見諒
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