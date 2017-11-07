阿聯酋航空與杜拜航空共用班號再增新航點 啟用首周即賣出近1.4萬張機票

2017年11月07日 16:06 工商 張佩芬

阿聯酋航空與杜拜航空日前正式啟動共用班號協議，獲得正面評價，雙方今日宣布將新增16個航點，阿聯酋航空的乘客可直接以一張機票造訪這些目的地。新增的航點包含了近期熱門的旅遊地，如桑吉巴、布拉提斯拉瓦、吉力馬札羅西等城市。

自2017年11月8日起，旅客可至阿聯酋航空網站www.emirates.com/tw預訂共用班號機票，亦可洽詢各大旅行社。

阿聯酋航空總裁Tim Clark爵士表示：「我們對旅客的正面反應感到非常興奮。正式啟用共用班號協議的首周，已辦理將近14,000張機票的開票，超出了我們的預期。我們也看見了歐洲與美國至南亞地區旅遊的熱烈需求。

此次合作對於兩間航空公司來說都是前所未有的機會，結合雙方的航網達到更大的效益，提供旅客計畫行程時更多的選擇及更大的彈性。

杜拜航空執行長Ghaith Al Ghaith也表示：「許多熱衷於探索世界的旅客，早已認可杜拜做為一個國際航空樞紐所帶來的諸多益處。今日宣布協議的新增內容，讓旅客有更多機會可以造訪16個新航點，同時體驗到兩間航空公司的獨特之處。」

在旅客的每趟旅程中，阿聯酋航空與杜拜航空都將為其提供具有各自獨特品牌特色的產品體驗。預訂共用班號服務時，阿聯酋航空商務艙與經濟艙的乘客可於杜拜航空班機上，享受免費的機上餐點及比照阿聯酋航空的行李限額。

杜拜的航空樞紐轉機服務，提供旅客順暢舒適的轉機體驗；阿聯酋航空與杜拜航空的共用班號服務，更充分運用了阿聯酋航空於第三航廈及杜拜航空位於第二航廈的優勢，進一步將轉機所需的最短轉機時間(MCT)大幅度縮短至120分鐘。

(工商)