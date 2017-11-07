花海亮點！中市建設局打造「戰役‧綻曳花海」

台中市建設局打造「戰役‧綻曳花海」。（示意圖／台中市府提供）

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充滿陽剛的軍事基地也能柔情萬種！台中市政府建設局規劃8區具在地特色的綠廊景觀工程小花海，除了霧峰區的「好食光花海」及大里區的「魚躍‧愉悅花海」之外，還有位於東區干城的「戰役‧綻曳花海」，以「軍事迷彩」為主軸，設立「希望之樹」為主要裝置藝術，休憩區則規劃堡壘意象作品，讓民眾感受花卉柔美與軍事剛的強烈對比美感。

「戰役‧綻曳花海」花海基地約1公頃，因干城區域早期由兵營駐紮利用，後期成為兵仔市，市府以此發想，打造特殊的花海景觀。

整體以「軍事」為主軸，藉由燈具增加花卉可看性、提高豐富度，並營造禦光的希望光束；在平面配置上，則藉由迷彩形狀，利用高低不同的植栽，結合鋪面彩繪，創造出虛實的空間延伸感。

「戰役‧綻曳花海」鄰近東協廣場、秀泰商場、台中火車站與帝國糖廠等，建設局也設計夜間燈光，期望吸引周遭人潮參觀，感受夜晚風情。

台中世界花卉博覽會於2018年11月3日至2019年4月24日舉辦，展區內將融入綠色Green、自然Nature、人群People等GNP元素，整體分區小花海預計明年初開工，施工期約6個月，完工後不僅能為明年11月開幕的花博提前暖身，也讓民眾在居家附近就能體驗繽紛花海的美好。

(中時)

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