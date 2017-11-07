日月千禧即日起展出「巧可的冒險」系列畫作

2017年11月07日 16:08 工商 曾麗芳

製成罐頭造型的蛋糕，逗趣的表現出狗狗迫不及待撲向罐頭大餐的畫面。（圖／曾麗芳）

日月千禧酒店自即日起，展出由新銳藝術家林儒鐸創作的「巧可的冒險」系列畫作。（圖／曾麗芳）

日月千禧酒店是台中市文化局藝術亮點計畫之一據點，每季在館內舉辦別具特色的藝術展活動，推廣中台灣在地的藝文。為迎接2018年狗年的到來，即日起至2018年2月28日，展出新銳藝術家林儒鐸以柯基愛犬「巧可」為創作靈感的「巧可的冒險」系列畫作，畫中巧可的一舉一動、活潑俏皮，療癒效果十足。

日月千禧副總經理許瑄芷指出，酒店支持藝術生活化的理念，對於藝術文化的推廣不遺餘力，已連續3年提供1樓大廳、5樓藝術空間讓藝術家盡情展演作品。為迎接新年度的到來，特別邀請滿溢創作能量且擁有豐富表現手法的藝術家林儒鐸、以童趣的展覽主題打破藩籬，總共21幅畫作，相信不論是任何年齡層、國籍的旅客，欣賞之後都將會心一笑。

「巧可對我來說，不只是一隻科基犬，同時也是珍視的家人」。林儒鐸表示，與巧可一起奔跑、嬉戲的過程中，經常激發他無限的創作靈感，因此除了純動物畫作，風景等其他系列的作品，也常出現巧可的身影。

他強調，自己長期思考人類、地景及動物間的關聯性，同時感受到動物特有的生命力，藉由繪畫的過程，可以將動物的美好紀錄下來，並帶給欣賞者歡喜與感動。

值得一提的是，日月千禧西點主廚李政諺從繪畫中獲取靈感、精心打造「幸福食光」雙人下午茶組合，其中蛋糕逗趣的表現出狗狗迫不及待撲向罐頭大餐的畫面；尤其是製成罐頭造型，搭配法式狗狗腳印棉花糖，香草、抹茶及巧克力三種口味的莎布蕾餅乾，以及一頭栽進去享用大餐的巧克力狗狗，吸睛效果十足！展覽期間，於1F旅覓酒吧同步推出，每組售價420+10％。

(工商)