摘星之光i-Voting網路票選出爐 廖欣怡摘金

2017年11月07日 16:16 中時 盧金足

台中市政府勞工局推動「摘星青年、築夢台中」計畫2年多以來，協助許多青年實現創業夢想，10月舉辦「最具創業精神的摘星青年-摘星之光」i-Voting網路票選活動，期盼藉由i-Voting讓市民了解並支持創業青年，也讓他們的經驗可以分享出去；票選結果日前出爐，由摘星山莊-廖欣怡(壹博士文化事業公司)、光復新村-張天奕(巧遇農情)、光復新村-林郁青(樂洋羊毛氈專賣店)分別獲得前三名。

勞工局長黃荷婷表示，摘星計畫甄選優秀創業青年進駐摘星山莊、審計新村、光復新村3處基地，期間青年參加競賽獲獎或申請通過各類獎勵補助的表現相當亮眼。為持續鼓勵創業青年自我行銷，市府自10月12至31日舉辦「摘星之光」i-Voting網路票選，讓市民認識並一同票選出最具代表性的摘星青年。

票選結果日前出爐，入選前10名者依序為摘星山莊-廖欣怡(壹博士文化事業公司)、光復新村-張天奕(巧遇農情)、光復新村-林郁青(樂洋羊毛氈專賣店)、審計新村-林杰妤(布菈瑟鐵花窗生活設計)、光復新村-楊媛婷(許愿)、光復新村-江啟峰(蔬安鮮魚菜共生農場)、摘星山莊-何秀玲(四蒔候纖維創作工坊)、光復新村-劉承琬(小麥子咖啡烘焙)、摘星山莊-許銓芳(MoonMa手工皂)、光復新村-蔣人同(淘氣小農)。

(中時)