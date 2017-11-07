迎花博盛會 外埔園區聯外道路進度超前

花博外埔園區聯外道路工程進度超前，建設局預計2018年4月完工。（圖／台中市府提供）

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2018台中世界花卉博覽會將於明年后里、外埔及豐原三地盛大登場，市府全力進行花博相關建設及準備，其中做為外埔園區聯外道路工程，全長約1.1公里，目前進度已達46.15％，超前預定進度，預計2018年4月26日完工後，除可紓解花博期間人車潮，串聯后里區及東側區域，促進地方繁榮。建設局已編列明年度1100萬元預算，期盼獲得市議會支持，讓工程能如期如質完成。

「2018台中世界花卉博覽會外埔園區聯外道路工程」在建設局施工團隊的努力下，全長1.1公里的聯絡道工程，截至目前為止，預定進度為46.15％，實際進度46.67％，目前擋土牆及排水溝皆已完成50%以上，其中最重要的道路橋梁段，橋台也已施作完成。

建設局長黃玉霖表示，外埔園區聯外道路工程是市府花博重大工程，完成後，不但是花博外埔園區主要聯外道路，除可紓解花博期間的車潮及人潮，更可銜接建設局辦理「國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」，串聯后里區及東側區域，以及南北向的台13線、東西向的甲后路132線，連起后里區眉山里、太平里、聯合里、月眉里及舊社里等區域，促進地方繁榮。

黃玉霖也強調，市府會全力持續精進花博各項工程，不負市民期望與使命，

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