南開科大關懷在地新住民 舉辦跨文化飲食交流活動

2017年11月07日 16:33 中時 楊樹煌

參與南開科技大學「在地關懷新住民飲食文化交流」的社區新住民。（楊樹煌攝）

南開科技大學為提升大學生的通識人文基礎涵養，落實大學生參與社會關懷與社區發展工作，今天在草屯鎮新厝里活動中心邀請社區新住民舉辦在地關懷新住民飲食文化交流活動，吸引社區新住民婦女熱烈參與，場面熱絡。

南開科大的飲食交流活動，由通識中心洪瑞英老師帶領學生前往草屯新厝里社區，與社區新住民一同進行跨文化飲食交流與分享；新厝里長簡宏校肯定南開科大師生利用假日與社區居民，尤其是針對新住民關懷進行互動，藉由飲食製作與品嘗，讓新住民對台灣飲食有更深一層的認識，同時也增進新住民對社區的親近與認同感。

活動中也邀請兩位專業廚師，指導學生與新住民製作台灣傳統食物，有饅頭、米粉、竹筍湯，體驗台灣人的簡單傳統食物製程，南瓜米粉、竹筍鴨肉湯、辣椒炒酸菜，道道都是美味的台灣佳餚，尤其辣椒炒酸菜搭配親手製做的饅頭，讓新住民都誇稱是人間美味。

南開科大獲教育部106年技專校院教學創新先導計畫補助，為提升學生認識異國多元文化，尊重國際禮節，提供學生與社區互動機會。此次活動藉由跨文化飲食活動與社區新住民進行情感交流，給學生社區關懷實作機會，讓學生有機會踏入社區，進一步認識社區、認識新住民，對強化學生的通識人文涵養頗具意義。

(中時)