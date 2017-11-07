入侵總統府砍傷憲兵 呂嫌稱去升五星旗不是殺人

涉嫌偷走軍史館武士刀後，再闖入總統府砍傷憲兵的在押嫌犯呂軍億。（本報系資料照片）

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中時

男子呂軍億今年8月間，偷走軍史館的日本軍刀，翻越總統府西側大門的人行道矮牆，持軍刀砍傷周姓憲兵，造成周頸部、手部等身體多處受傷，涉犯殺人未遂等6罪，台北地方法院7日下午首度開庭，呂軍億對被訴竊盜、妨害公務、侵入建築物、毀損和公共場所攜帶管制刀械等5罪全部認罪，唯獨不認「殺人未遂」罪。

呂軍億的委任辯護律師說，呂侵入總統府目的是要升起五星旗，不是以砍傷憲兵為目的，從卷內相關證據顯示，基於罪疑惟輕，本案不構成殺人未遂要件。

呂軍億涉嫌在今年8月18日，先到軍史館破壞展示櫃偷走二戰時期軍刀後，翻牆進入總統府西側大門，在府後廣場被周姓憲兵發現制止，過程中呂涉嫌以軍刀砍殺周，檢方依殺人未遂等6罪起訴，10月16日移審台北地院後，法官認定呂居無定所，去年11月離家就沒有與家人聯繫，依檢警從呂身上查扣的文書顯示，呂有反覆實施犯罪的強烈決心，裁定羈押，7日下午首次提訊呂開庭。

對於受傷的周姓憲兵傷勢，呂軍億否認涉及殺人未遂，他說當時周發現他侵入，用步槍槍口對著他，因他雙手握著軍刀已往上舉，揮刀是要打周的步槍，周因力量不夠身體往後倒，才砍傷周的頸部。又因周順手去捉軍刀，才造成左手虎口等處受傷，呂說「我沒有再對周揮刀，如果用力的話，他的手指頭就不見了。」

法官聽完呂和律師的答辯，依律師和公訴檢察官的聲請，將傳喚本案被害人周姓憲兵，及和在場處理的鍾姓、謝姓憲兵作證，呂還押，改期12月5日上午再開庭。

(中時)

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