川普拜訪文在寅 但場外民眾高聲抗議

2017年11月07日 16:21 中時電子報 江飛宇

美國總統川普抵達韓國，將進行為期兩天國事訪問，韓國總統文在寅於青瓦台為川普夫婦舉辦歡迎儀式，不過場外卻有相當多群眾抗議，警方只能再度動用巴士路障、棍棒盾牌，以及取證攝影機鐵強勢壓制這股反川普示威。

韓聯社報導，川普是降落在駐韓美軍基地漢弗萊營地，韓國總統文在寅特別到場接機，隨後在青瓦臺又舉行慎重的歡迎儀式，包括兒童歡迎團、軍樂隊等官方歡迎隊伍，並且演奏美國總統官方進行曲《向總統致敬》、美國國歌和韓國國歌。

然而場外卻有公民團體組成的「拒絕川普行動聯盟」，他們高喊口號，譴責川普對韓國「貿易施壓、強賣武器、引發戰爭」，群眾原先是在廣場舉標語，但隨著人數增加開始佔據馬路，並坐地示威。警方隨即為警告這是非法集會，並奪取旗桿、標語，還動用巴士與路障，試圖將示威者趕回廣場。

美聯社報導，示威者指責川普與北韓的敵意上升，迫使韓國購買更多的美國武器，同時他們也指責美國與韓國的雙邊自由貿易協並不公平，實際對美國更有利。

「拒絕川普行動聯盟」的抗議者宣讀了聲明說：「我們反對川普訪問韓國，因為他加劇了對朝鮮半島戰爭的可能。」這個聯盟也將在週三於韓國國議附近抗議。

雖然在青瓦台外有川普的抗議者，但在不遠處也有川普的支持者，他們支持對北韓強硬制裁，以老人家為主。(圖/美聯社)

不過，也有韓國人是川普的支持者，他們自稱「自由聯盟」，屬於年紀較大的群體，表示支持川普的強硬政策，並認為北韓近幾個月加速核武器和彈道飛彈試驗，才是破壞和平的原因，他們出面歡迎川普，並力勸川普應該趁此時間到兩韓中間的非軍事區(DMZ)看一看。保守派也指責文在寅軟弱，難以保護國家，兩種不同的立場，反映出韓國世代分化造成的意識形態差距。

根據韓國國家警察署的數據，為了保障川普訪問期間的安全，韓國動用了超過一萬五千名軍警，在總統辦公室和美國大使館附近，有幾十名身穿螢光綠色夾克的軍官正在巡邏，還有數百輛公共汽車被用來做為機動路障。

(中時電子報)