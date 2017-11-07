女師甲狀腺結腫大 內視鏡切除不留疤

2017年11月07日 16:42 中時 林欣儀

台中市賴姓教師因右頸甲狀腺結節，近5年來飽受喉嚨痛、脖子腫大所苦，她卻因擔心手術會在頸部留下疤痕、影響美觀，久久無法決定是否接受治療，所幸日前透過新型「經口腔前庭內視鏡甲狀腺手術」治療，不但能順利發生，且術後不留疤。

賴姓教師告訴醫生，約5年前，突然感覺脖子特別腫大，之後又發現「喉嚨總是感覺卡了東西」，且講話困難、需要耗費較大力氣，四處求醫，部分醫師建議採取傳統手術切除，但因會在脖子處留下疤痕，始終無法下決心治療，最近因疼痛加劇且連講話都困難，決定接受新型手術，同時解決頸部腫大、喉嚨痛與發生困難等問題。

亞大醫院外科副院長温義煇指出，賴女的甲狀腺結節約4公分大，採取「經口腔前庭內視鏡甲狀腺切除術」，從下唇與下牙齦間區域、透過內視鏡直視，以電燒或超音波刀方式切除，輔以喉返神經監測器，減少喉返神經損傷出現聲音嘶啞的後遺症，術後即可發聲且不留疤。

温義煇強調，甲狀腺結節是甲狀腺內細胞增生過度產生的局部腫塊，初期不會有大大症狀，其好發於20至40歲女性，且其中有10％至20％比例會轉為惡性，傳統手術會在下頸部劃開6、7公分大傷口，常導致愛美的女性對治療卻步。

温義煇提醒，甲狀腺結節為國人常見疾病，若體檢發現不明結節，應積極治療，可預防其惡化。

(中時)