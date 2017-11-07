4位8年級生獲績優長照服務新人獎

2017年11月07日 17:05 中時 洪榮志

長者照顧需求日益增加，落實執行長照2.0需要大批人力，台南市政府為鼓勵更多人加入長照2.0的行列，今年共表揚 31位照顧服務員、居服督導員、20位家庭照顧者楷模及16個長照服務單位。其中，有4位8年級生因表現優異獲頒照顧服務新人獎，未來可望成為長照2.0的生力軍。

台南市政府社會局表示，為鼓勵更多年輕世代及男性照服員的投入，今年照顧服務員新人獎共有6人、績優照服員最佳敬業獎8人、最佳服務獎13人、最佳新人獎6人及居服督導員新人獎4人，共計31名；此外，為表達對家庭照顧者的關懷與感謝，獲表揚的家庭照顧者楷模共20人，服務評鑑績優的居家服務也有8家、日照服務5家及小規模多機能服務3家共16家單位。

6名獲照顧服務新人獎的人員，平均年齡25歲，服務年資約1年半，是台南市長照服務的生力軍。

其中，8年級生有林汶儒、柯景琳、徐佩筠、黃鈺菁等4人，7年級後段生也有吳宗泰及陳慧華等2人。林汶儒表示，打從心底喜歡照顧長輩的工作，想要用自己的專業與知識來破除外界對照顧工作的刻板印象；柯景琳深受阿公阿嬤喜愛，還能燒一手好菜，白天擔任照服員，晚上則上進的在學校進修。徐佩筠則是晉生護理之家的親善大使，細心的照顧方式讓家屬讚不絕口。

吳宗泰也說，如果長輩聽到他要請假會心情不好，所以他「不忍心」請假，幫長輩身體清潔後看到他們舒服的表情，內心就會很有成就感；陳慧華則因阿嬤生病時感受到身為家屬的辛苦，所以決定加入照服員行列，把長輩都當成自己家人對待。

(中時)