獨家》李敖、胡因夢塵封37年離婚協議書首曝光「男婚女嫁各不相干」

2017年11月07日 16:40 中時電子報 吳玫穎 、 施品瑜

李敖胡因夢離婚協議書全文。(沐春堂提供)

李敖、胡因夢婚姻僅維持3個月。(沐春堂提供)

李敖與前妻胡因夢。(沐春堂提供)

82歲知名作家李敖年初確診罹患腦癌，自爆僅剩3年可活，早前他公布親筆信，希望用餘生在新節目《再見李敖》與家人、友人與仇人做最後告別，其中也包括了與他僅結婚3個多月又離婚的前妻「台灣第一美人」胡因夢。李敖與胡因夢離婚近37年，兩人當初所簽署的離婚協議書，也不知為何流入拍賣市場，令協議書內容首度曝光。

胡因夢1980年5月閃嫁李敖，這段才子家人的婚姻僅維持短短3個多月就宣告破局。胡因夢離婚後多年，曾在部落格透露兩人當年離婚情景，「當天下午李敖拿著一束鮮花，打著我送他的細領帶，在律師的陪同下來到世界大廈準備和我簽離婚協議書。」

「當他和我握手的那一刻，我突然很清楚地意識到我們之間雖然歷經一場無可言喻的荒謬劇，但手心傳達出來的訊息還是有情感的，於是緊繃的鬥志一瞬間完全瓦解。我的心一柔軟，眼淚便止不住地泉湧，我為人性感到萬分無奈。沒有一個人不想愛與被愛，即使堅硬如李敖者也是一樣，然而我們求愛的方式竟然是如此扭曲與荒唐，愛之中竟然摻雜了這麼多的恐懼與自保。」

現在，李敖與胡因夢所簽的離婚協議書也在37年後首次曝光，並在12月初松山文創園區沐春堂拍賣展上拍賣，拍賣物除了兩張離婚協議書外，還有12張照片與李敖題的詩。

另外，李敖今年6月宣布在大陸開新節目《再見李敖》向世界告別，表示會找來家人、朋友及仇人最後告別，而現在因為考量身體狀況，目前已放下工作。《中時電子報》傳訊李敖經紀人鄭乃嘉，對方僅表示：「目前因大師休養身體暫停錄影，其他方面目前不方便討論，謝謝。」

(中時電子報)