從社會關懷出發！《70種笑》舞出生命新能量

肢體音符舞團《70種笑》劇照。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

你還記得笑是甚麼樣子嗎？在被迫不停長大的軀殼下，我們已經漸漸找不回，那個帶著笑容背後的自己。笑容已不全然是開懷的表現，也是生存的偽裝。從孩提時代，擁有簡單的快樂，到笑中帶淚，體會微微的惆悵…《70種笑》帶領觀眾找回，無論是大笑、傻笑、獰笑、苦笑或每一個笑容中所乘載的生命重量。

肢體音符舞團2017青春場《70種笑》，本周五、六、日將在水源劇場開演，肢體音符舞團以結合傳統舞蹈與現代舞的技巧為作品特色，同時也鼓勵團內年輕的編舞家發展屬於新世代的創作風格，因此開始青春場的製作。青春場致力於結合社會關懷與舞蹈藝術，讓舞蹈貼近生活，從2011年發表以夜市為題的《七里香》到探討家庭溫暖的《萬家香》，都是編舞家對生活的感觸與人性的觀察，也為舞團帶來新的刺激，吸引新的觀眾族群。

以笑容為面具 覆蓋了無奈與悲傷

今年的新創作《70種笑》是以「笑」為主題，由舞團編舞家林小得(林春輝)所創作，由親身的經歷出發，深刻察覺，在每天的生活中，所遭遇的人們，臉上雖都帶著笑容，但每個笑容背後，乘載的情緒不單一只是愉快、正向，有的更是代表著無奈、隱藏與悲傷，在人前嘻嘻笑笑，在人後卻淚流不止，因此編舞家希望能透過這次的作品，引導觀眾探討笑容背後的各種情緒，喚起社會的關懷和溫暖。

舞蹈與數位科技的交錯 創造編舞新思路

舞蹈表現上，使用肢體呈現「笑」的多種情緒變化，更融合的數位技術，在舞台上架設臉部辨識裝置「FaceOSC」，透過偵測舞者的表情，產生不同於笑容的哭聲或低吼聲，舞者的訓練，也不同以往，除了肢體訓練，也融入了戲劇表現，臉是表達情緒的媒介，而數位裝置更突顯出這次舞作所探討笑容與情緒之間的關係，數位裝置與舞蹈結合，也激發了編舞家與舞者在創作上的新能量。

肢體音符《70種笑》

時間：11月10日至12日

地點：水源劇場

(中時電子報)

《70種笑》

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