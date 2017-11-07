越南派部長級接機 宋楚瑜搶21國領袖最早到

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜（左）今下午抵達峴港機場，越方由由越南商工總會主席（Vietnam chamber of commerce and industry）兼台灣事務委員會主任委員武進祿（右）接機。（外交部提供）

友善列印
中時
我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜今下午抵達峴港曼青大飯店，僑務委員楊玉鳳代表台商獻花歡迎。（陳建瑜攝）
我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜今下午抵達峴港曼青大飯店，接受台商致意後，轉身向媒體說「謝謝」。（陳建瑜攝）

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜今下午約1時50分抵達越南峴港，越方派出部長級，由越南商工總會主席（Vietnam chamber of commerce and industry）兼台灣事務委員會主任委員武進祿接機，宋隨後前往下榻的峴港曼青大飯店。宋楚瑜是21國領袖中最早抵達的經濟領袖代表。

在越南官方禮遇開道下，宋楚瑜順利抵達峴港曼青大飯店，現場已經約有30名以上台商在飯店迎接，由我國僑務委員楊玉鳳及越南台灣商會聯合總會總會長許玉林代表獻花，宋楚瑜在一一向台商握手後，轉身向媒體歡手，並簡單說「謝謝」，未回答任何問題。而宋楚瑜的女兒宋鎮邁都陪同在旁。

對於APEC代表團發言人鄧振中未獲越南簽證，無法如期隨團抵達，APEC顧問李鴻鈞表示，外交部仍在確認當中，他不清楚具體原因。他強調，領袖代表（宋楚瑜）及女公子（宋鎮邁）都抵達，雙部長也是，民進黨立委蕭美琴也來了，所以可能有些誤會，能否抵達仍非最終答案。

知情人士表示：幾乎九成鄧可以順利取得簽證。

至於宋鎮邁的行程，李鴻鈞說，起初可能訊息傳遞有些誤會，說清楚就好。「原則上沒問題」，比照夫人行程。

李鴻鈞也透露，日本首相安倍晉三是10日抵達越南峴港，順利的話，宋楚瑜與安倍晉三的雙邊對話可能安排在最後一天，11日或12日上午，今年安排較去年秘魯峰會更為緊迫，因此領袖見面的時間壓縮很急促。

對於宋楚瑜將與東協國家領袖進行非正式對話，李鴻鈞指出，宋楚瑜將會以台灣的優勢，闡述農業、防災、救災、防洪等。

(中時)

習川會後中美有對台論述？陳一新… 學生專車中途還載客　議員要求解…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。