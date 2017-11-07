越南派部長級接機 宋楚瑜搶21國領袖最早到

2017年11月07日 16:48 中時 陳建瑜

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜今下午抵達峴港曼青大飯店，僑務委員楊玉鳳代表台商獻花歡迎。（陳建瑜攝）

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜今下午抵達峴港曼青大飯店，接受台商致意後，轉身向媒體說「謝謝」。（陳建瑜攝）

我國APEC（亞太經合會）經濟領袖代表宋楚瑜今下午約1時50分抵達越南峴港，越方派出部長級，由越南商工總會主席（Vietnam chamber of commerce and industry）兼台灣事務委員會主任委員武進祿接機，宋隨後前往下榻的峴港曼青大飯店。宋楚瑜是21國領袖中最早抵達的經濟領袖代表。

在越南官方禮遇開道下，宋楚瑜順利抵達峴港曼青大飯店，現場已經約有30名以上台商在飯店迎接，由我國僑務委員楊玉鳳及越南台灣商會聯合總會總會長許玉林代表獻花，宋楚瑜在一一向台商握手後，轉身向媒體歡手，並簡單說「謝謝」，未回答任何問題。而宋楚瑜的女兒宋鎮邁都陪同在旁。

對於APEC代表團發言人鄧振中未獲越南簽證，無法如期隨團抵達，APEC顧問李鴻鈞表示，外交部仍在確認當中，他不清楚具體原因。他強調，領袖代表（宋楚瑜）及女公子（宋鎮邁）都抵達，雙部長也是，民進黨立委蕭美琴也來了，所以可能有些誤會，能否抵達仍非最終答案。

知情人士表示：幾乎九成鄧可以順利取得簽證。

至於宋鎮邁的行程，李鴻鈞說，起初可能訊息傳遞有些誤會，說清楚就好。「原則上沒問題」，比照夫人行程。

李鴻鈞也透露，日本首相安倍晉三是10日抵達越南峴港，順利的話，宋楚瑜與安倍晉三的雙邊對話可能安排在最後一天，11日或12日上午，今年安排較去年秘魯峰會更為緊迫，因此領袖見面的時間壓縮很急促。

對於宋楚瑜將與東協國家領袖進行非正式對話，李鴻鈞指出，宋楚瑜將會以台灣的優勢，闡述農業、防災、救災、防洪等。

(中時)