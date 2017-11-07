川普赴青瓦台會談 途中遇反戰示威

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美國總統川普7日轉抵南韓訪問，視察駐韓美軍基地後，隨即坐車前往首爾的南韓總統府青瓦台，與總統文在寅舉行領袖會談，討論北韓及貿易問題。在警方嚴密戒備及監視下，大批民眾在青瓦台附近示威，抗議川普到訪，指責他可能為朝鮮半島帶來戰爭。

文在寅在青瓦台為川普舉行官方的歡迎儀式，二人之後入內舉行首腦會談，討論朝鮮半島局勢及美韓貿易等議題。川普向記者表示，對到訪青瓦台深感榮幸，並希望會談成功。他說北韓將是會談重點，又說貿易是他最喜愛的議題，並對南韓採購更多美國產品感到樂觀。

文在寅則表示，希望川普此次訪韓行程，可以為南韓民眾提供一個機會，減輕他們對北韓擴大核武計畫的不安情緒。此外，文在寅提到川普帶領國際社會合作及團結，處理北韓問題，並希望川普此行可成為解決北韓核問題的轉捩點。

川普車隊在前往青瓦台途中，兩旁有反對他的民眾示威，手持寫上「川普，不歡迎！」及「向川普說不，向戰爭說不」的標語。在光化門廣場，示威者高叫譴責川普的口號，包括「威脅開戰」、「強賣武器」、「施壓貿易」，他們更佔據馬路坐地示威。

警方隨即警告示威者，指他們非法集會，並搶走他們的示威用具，更有示威者被帶走。南韓媒體指，為保護川普的安全，文在寅政府一改過往容許集會示威、慎用公權力的作風，出動巴士路障、持警棍及盾牌戒備，以鐵腕執法的強勢壓制反川普的示威。

一個自稱是「不要川普聯盟」的示威團體表示，他們反對川普訪韓，斥責他加劇朝鮮半島的戰爭隱憂。川普將於8日前往南韓國會發表演說，預料主題是北韓、美國對北韓和東北亞的政策，而「不要川普聯盟」亦計畫在國會附近示威。

(中時)

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