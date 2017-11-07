活化一中舊眷舍點亮北區文化城

台中市議員賴佳微針對活化台中一中舊眷舍、單身宿舍，及市內各級學校參與花博及生態教育等，7日提出質詢！（陳世宗攝）

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台中市議員賴佳微7日在台中市議會教育文化委員會進行業務質詢，針對活化台中一中舊眷舍、單身宿舍，及市內各級學校參與花博及生態教育提出質詢，要求權責應活化利用；雖台南、台北也有不同著名文創基地，若能藉由台中在地團隊操刀改造，才能突顯出台中自己的在地風格。

賴佳微指出，台中一中有一老舊眷舍，位置鄰近一中商圈，面積足有743平方公尺，因學校常年經費不足無法改建活用，已荒廢12年之久，內部牆壁斑駁受損嚴重且堆滿垃圾，也屢遭周圍居民投訴有治安上的隱憂。另有單身教職員宿舍土地面積250平方公尺，目前建物結構良好，裡面僅有一位教職員居住。

賴佳微表示，北區學校林立，大學有台中科技大學、中國醫藥學院，高中有台中一中、台中二中、曉明女中、新民高中，國中有雙十國中、立人國中、五權國中，實為台中的文化區。

台中一中、五權國中皆設有美術班，台中科技大學有聞名全國的商業設計系，若能活化兩處空間並加入地方學校特色，實為美事一樁；雖台南、台北也有不同著名文創基地，但不同區域有不同的美感特色，若能由台中在地團隊操刀改造，才能突顯出台中自己的在地風格。

賴佳微說，教育局如何讓學生對於2018的花博盛會有參與感？雖教育局在課程規劃中加入石虎保育雙語文章，但最重要的是讓學生得以在校園中了解大自然之美，對於身邊的美好生活環境應該有能力自己創造，進而培養愛護土地、愛護環境的心，讓美時時在身邊，而不是捨近求遠到山裡、野溪才找得到美麗的景色。

(中時)

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