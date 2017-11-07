「中油黑客松」邀民眾開發應用服務 打造「加油便利站」

宣傳黑客松精神， 中油除特拍攝宣傳影片，更由副總畢淑蒨召開活動記者會，廣邀各方好手加盟參賽

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為拉近與民眾之間的距離，增進互動，中油首度舉辦「中油黑客松」競賽，開放公司內部的資料集，邀請各方人才，透過競賽發揮創意，開發應用服務或各式APP軟體，競賽預計11月18日、12月9日分別在高雄市、桃園市兩地舉辦，第一名獎金達新台幣10萬元，為經濟部所屬事業首場比賽最高獎金，競賽現場備有豐富的餐點、飲品，歡迎大家組隊一起打造「加油便利站」。

中油表示，所謂「黑客松」(Hackathon)實際就是Hack（程式設計）＋Mrarthon（馬拉松），「黑客松」比賽就如同跑馬拉松方式激發創意和構想，實作出應用服務或各式APP軟體，最後展示成果相互觀摩。參與競賽的成員不限程式設計人員，也歡迎美術設計、專案經理等專業人才共同參與。

為提高民眾對「黑客松」的認同與參與度，中油今年首度舉辦的黑客松競賽，除了祭出高額獎金，也特別拍攝趣味宣傳短片，透過網路宣傳，鼓勵民眾組隊參賽，傳達「中油黑客松」的理念和精神。

中油指出，此次競賽的主題是「加油便利站」，中油提供加油站營運資訊、室內空氣品質監測資料，參賽者也可利用政府開放的資料集、縣市觀光區塊或地方特色等進行加值整合，經由競賽方式刺激應用創新交流平台，設計出成品，進一步提升中油公司的消費者服務、回饋及顧客滿意度。

中油首屆黑客松競賽分兩場次辦理：第一場11月18日在高雄，將於11月11日舉辦說明會，有意參賽者亦可藉此找尋盟友；第二場12月9日在桃園，12月2日舉辦說明會，全程參與說明會之參賽者皆可獲得精美禮品。

另外競賽各場次將選出優勝及佳作，優勝第一名可獲得獎金10萬元、第二名獎金5萬元、第三名獎金3萬元，佳作2名各得獎金1萬元。首屆中油黑客松競賽即日起開放報名，報名方式及活動詳細辦法請上中油全球資訊網（http://www.cpc.com.tw）查詢。

(工商)

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