民調：南韓逾三成成年人不為養老預做準備

友善列印
中時

南韓統計廳7日公佈「2017年社會調查」，調查結果顯示，國內19歲以上成年人中有三分之一並未替自己的退休生活預做準備。

統計廳本次針對全國逾2.5萬個家庭約3.9萬名13歲以上成員進行調查。結果顯示，19歲以上受訪者中有34.6％回答「沒有做養老準備」，原因依次為「沒有能力準備」、「未來計劃做準備」、「尚未考慮」。

與三年前相比，41.1％的受訪者認為其生活條件「變好」，45.8％認為「沒有變化」，13％認為「變差」。八成以上受訪者不反對在自己住家附近設立殘疾人士輔助設施，但反對的比重較兩年前提高。受訪者認為，需擴建的公共設施依次為保健醫療設施（24.1％）、社會福利設施（18.3％）、國立和公立幼兒園（17.5％）。

所有每月繳納社會保險者中，有61.7％認為繳納醫保是個負擔，認為繳納國民養老基金和雇傭保險是個負擔的受訪者比重分別為59.3％和36.5％。

針對60歲以上長者籌措生活費的方法，回答「本人和配偶承擔」的比重佔69.9％，「依靠子女或親戚解決」佔20.2％，「由政府及公民團體援助」佔9.9％。此外，69.4％的長者與子女分開居住，77.8％回答日後也不願意和子女一起生活。

(中時)

川普不喝酒 南韓歡迎國宴或準備… 川普將訪 陸外交部：世界舞台足…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。