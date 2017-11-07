民調：南韓逾三成成年人不為養老預做準備

2017年11月07日 17:33 中時 施施

南韓統計廳7日公佈「2017年社會調查」，調查結果顯示，國內19歲以上成年人中有三分之一並未替自己的退休生活預做準備。

統計廳本次針對全國逾2.5萬個家庭約3.9萬名13歲以上成員進行調查。結果顯示，19歲以上受訪者中有34.6％回答「沒有做養老準備」，原因依次為「沒有能力準備」、「未來計劃做準備」、「尚未考慮」。

與三年前相比，41.1％的受訪者認為其生活條件「變好」，45.8％認為「沒有變化」，13％認為「變差」。八成以上受訪者不反對在自己住家附近設立殘疾人士輔助設施，但反對的比重較兩年前提高。受訪者認為，需擴建的公共設施依次為保健醫療設施（24.1％）、社會福利設施（18.3％）、國立和公立幼兒園（17.5％）。

所有每月繳納社會保險者中，有61.7％認為繳納醫保是個負擔，認為繳納國民養老基金和雇傭保險是個負擔的受訪者比重分別為59.3％和36.5％。

針對60歲以上長者籌措生活費的方法，回答「本人和配偶承擔」的比重佔69.9％，「依靠子女或親戚解決」佔20.2％，「由政府及公民團體援助」佔9.9％。此外，69.4％的長者與子女分開居住，77.8％回答日後也不願意和子女一起生活。

(中時)