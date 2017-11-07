周定洋來了！辦居留證明赴卡達加入中華男足

2017年11月07日 17:04 中時電子報 李弘斌 ／桃園報導 ／桃園報導

華裔足球好手周定洋抵達桃園機場，回台辦理居留證，準備赴卡達與中華隊會合。（李弘斌攝）

效力於蘇超羅斯郡隊的華裔足球好手周定洋，日前與中華足協達成加入中華隊的共識，7日搭機抵台辦理居留證事宜，準備在8日飛往卡達與中華隊會合。對於投入14日對土庫曼的亞洲盃資格賽，周定洋說：「我很興奮！」

為了披上中華隊戰袍，周定洋月初飛到倫敦，於我駐英辦事處辦妥中華民國護照，加入中華隊的協商雖然首次觸礁，仍在5日達成共識。

「很開心、很興奮來到台灣，這幾周有點像旋風之旅，一直飛來飛去。」對於此前協商的紛擾，周定洋說：「過去的事就讓它過去，現在的我只專注在現在，以及接下來的比賽。」

周定洋也強調自己的身體狀況沒有問題，「現在就能夠馬上比賽。」至於和中華隊配合，他說友人陳家銘都有提供中華隊的比賽影片，他知道中華隊剛擊敗巴林，士氣正高，他會把握接下來幾天，盡快融入及幫助球隊，至於地主土庫曼故意將比賽移到人工草皮球場，有無適應問題，周定洋也俏皮的用上次訪台學到的客家話說：「沒問題」。

周定洋這次來台指短短停留24小時，抵達桃園機場後，他立刻趕往移民署辦理居留證。前內政部長、中華男足領隊余政憲除了親自接機，晚上也要請周定洋吃燒肉，接風洗塵，「他剛到台灣人生地不熟，請他吃頓飯是希望能夠讓他更安心，比賽期間我也會飛到土庫曼，幫他們加油。」余政憲說。

(中時電子報)