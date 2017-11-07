台灣研究團隊與國際合作找到65個新乳癌基因點

2017年11月07日 17:45 中時 呂素麗

2017.11.07 高雄市 ▲國內乳癌權威、高雄市立小港醫院院長侯明鋒（左）及中央研究院教授沈志陽（右）攜手合作。（呂素麗攝）

2017.11.07 高雄市 ▲中央研究院教授沈志陽出示研究用基因檢測晶片，從65萬個基因點中，新發現65個乳癌基因位置。（呂素麗攝）

高雄醫學大學與中央研究院及三軍總醫院共組的台灣乳癌研究團隊，與英國劍橋大學領導的醫療團隊合作，最近發現65個新的乳癌基因位置，這項研究成果發表於11月出刊的世界頂尖科學期刊「Nature」；參與研究的中研院教授沈志陽說，這項新發現有助於未來更精準的預測乳癌的發生，用於精準醫療及個人化治療，對於乳癌預防及治療幫助很大。

高醫團隊與沈志陽7日在高醫大發表這項殊榮，沈志陽說，2006年台灣乳癌研究團隊與劍橋大學醫療團隊合作，以歐亞（包括台灣）25萬名罹患乳癌及健康婦女為研究對象，10多年來，從65萬個基因點生物晶片當中，已陸續發現150個乳癌基因位置，包括新發現的這65個基因點。

參與研究的乳癌權威、高雄市立小港醫院院長侯明鋒說，乳癌高居台灣婦女癌症首位，每年新增1萬5000多名乳癌患者，除了已發現的乳癌第1型及第2型變異基因，導致60％至80％會得乳癌外，有9成乳癌的致病原因不明，台灣臨床醫師10多年來共收集2000名乳癌病例及2000名健康婦女，參與國際合作研究，共同找到新的乳癌基因位置，並發表於「Nature」雜誌。

沈志陽說，這些乳癌基因點有好有壞，突變的基因數愈多，罹癌乳癌的風險就愈高，新發現可做為未來婦女乳癌危險性評估參考，也可進一步了解這些基因的功能，及對付乳癌的方法，例如發展預防乳癌策略或治療藥物。

侯明鋒更指出，未來找到乳癌基因位置的功用，可以知道那些基因與那些藥物有關，可以更精準用藥治療乳癌。

這次參與國際合作的國內乳癌研究團隊包括三總醫師俞志誠、中研院生醫所教授沈志陽及高醫大體系醫院，成員有小港醫院院長侯明鋒、醫師莊捷翰，大同醫院副教授陳芳銘、高理鈞，高醫附院主任歐陽賦、醫師甘蓉瑜、巫承哲等。

(中時)