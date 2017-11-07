美總統川普訪問美韓同盟的標誌—漢弗萊軍營

2017年11月07日 17:42 中時 王嘉源

南韓《中央日報》報導，美國總統川普訪問南韓的第一站，安排在平澤美軍基地「漢弗萊軍營」（Camp Humphreys）。 11月7日正午12點18分（台灣時間早上11點18分）左右，川普抵達京畿烏山空軍基地後，立即乘坐專用直升機「美軍陸戰隊一號」飛往了平澤漢弗萊軍營。

南韓總統文在寅也配合川普到訪的時間，一起訪問了漢弗萊軍營。這是此前並未公開的行程，相當於給美國方面的最高禮遇。

兩位領導人當日還在美軍基地，與官兵們共進了午餐。文在寅當日在午餐場合強調「美國是在南韓最困難時期伸以援手的真正的朋友」，他表示「各位是美韓同盟最堅固的基石，也是美韓同盟的未來。讓我們一起攜手締造韓半島以及東北亞的和平與繁榮」。

據悉，美韓聯合司令官文森特·布魯克斯（Vincent Keith Brooks）向川普報告了美韓聯合司令部的現狀、北韓的核導彈開發及威脅程度等有關朝軍的最新動向、朝鮮半島安全局勢和應對北韓核導彈威脅的美韓聯合防衛等情況。

漢弗萊軍營集中了大部分駐美韓軍軍力，是一座重要的戰略要塞。南韓政府為營地提供了全部的土地費用支持，在總額達100億美元的軍營建設費用中，南韓政府也承擔了其中的92％。

(中時)