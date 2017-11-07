台61線濁水溪以南路段 11日連貫通車

2017年11月07日 17:12 中時 陳祐誠

台61線七股交流道至十份交流道預計本月11日通車，長度7.14公里，不僅是濁水溪以南路段宣告連通，還建構大台南地區「三橫三縱」高、快速路網，促進地方建設及濱海地區觀光；交通部公路總局表示，目前剩北部、中部少數路段仍在施工，最慢2019年底可以完成，屆時台61線將全線貫通。

公路總局指出，大台南地區「三橫」由北往南分別為台84線、國道8號與台86線；「三縱」由西往東則為台61線、國道1號及國道3號。

台61線西濱快速公路早期推動興建時，雖完成將近約242公里以及36公里連絡道路，但部分路段因民眾抗爭及財政因素緩辦，全線未連貫。為改善西部沿海鄉鎮交通不便，發揮台61線應有功能，行政院2009年2月10日核定「西濱快速公路後續建設計畫」，重新檢討路線設計且與地方溝通配合，將未連貫之路段予以新建。

公路總局副局長許鉦漳表示，台61線觀音交流道至永安交流道預計12月初可通車，長度5.35公里，可紓解鄰近工業區車流及永安漁港濱海遊憩區假日車流，對促進濱海地區繁榮、開發沿海資源、縮短城鄉差距及觀光發展助益甚大；王功交流道至芳苑交流道，則預計12月底前可通車，長度4.8公里，可有效分擔台17線交通量，大量紓解聯結車等重車及分散假日車流。

許鉦漳說，公總仍持續推動西濱快速公路後續建設計畫，包括施工中路段由北而南分別有觀音至鳳岡、白沙屯至南通灣、大甲至大安、芳苑至大城等路段，將陸續於107及108年完工通車，不僅改善濱海地區交通，也能串聯東西向快速道路，與高速公路形成完整路網。

(中時)