台61線濁水溪以南路段 11日連貫通車

台61線七股交流道至十份交流道長度7.14公里，預計11月11日通車。（公路總局提供）

友善列印
中時

台61線七股交流道至十份交流道預計本月11日通車，長度7.14公里，不僅是濁水溪以南路段宣告連通，還建構大台南地區「三橫三縱」高、快速路網，促進地方建設及濱海地區觀光；交通部公路總局表示，目前剩北部、中部少數路段仍在施工，最慢2019年底可以完成，屆時台61線將全線貫通。

公路總局指出，大台南地區「三橫」由北往南分別為台84線、國道8號與台86線；「三縱」由西往東則為台61線、國道1號及國道3號。

台61線西濱快速公路早期推動興建時，雖完成將近約242公里以及36公里連絡道路，但部分路段因民眾抗爭及財政因素緩辦，全線未連貫。為改善西部沿海鄉鎮交通不便，發揮台61線應有功能，行政院2009年2月10日核定「西濱快速公路後續建設計畫」，重新檢討路線設計且與地方溝通配合，將未連貫之路段予以新建。

公路總局副局長許鉦漳表示，台61線觀音交流道至永安交流道預計12月初可通車，長度5.35公里，可紓解鄰近工業區車流及永安漁港濱海遊憩區假日車流，對促進濱海地區繁榮、開發沿海資源、縮短城鄉差距及觀光發展助益甚大；王功交流道至芳苑交流道，則預計12月底前可通車，長度4.8公里，可有效分擔台17線交通量，大量紓解聯結車等重車及分散假日車流。

許鉦漳說，公總仍持續推動西濱快速公路後續建設計畫，包括施工中路段由北而南分別有觀音至鳳岡、白沙屯至南通灣、大甲至大安、芳苑至大城等路段，將陸續於107及108年完工通車，不僅改善濱海地區交通，也能串聯東西向快速道路，與高速公路形成完整路網。

(中時)

高雄空品大超標 網友諷：幸福城… 科博館虛擬時空奇幻歷險展　以智…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。