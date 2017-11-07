科博館虛擬時空奇幻歷險展　以智慧科技重現億萬年前生態

2017年11月07日 17:22 中時 陳淑芬

國立自然科學博物館推出「超‧實境－虛擬時空奇幻歷險展」，運用光雕投影、虛擬實境等數位互動科技，融合真實與虛擬的科幻世界，重現億萬年前的地球生態環境，7日由學童活力四射的舞蹈熱情開幕，並有可愛機器人同台共舞，讓現場增添科技智慧味。

「超‧實境-虛擬時空奇幻歷險展」7日舉辦開幕儀式，教育部終身學習教育司長黃月麗到場參加，展出有別於傳統靜態展示的數位科技體驗展，運用數位互動科技，創造出真實與虛擬融合的科幻世界，重現億萬年前的地球生態，將展至明年8月31日。

科博館館長孫維新致詞表示，雖然「機器人越來越像人」、「人越來越像機器」，但是機器人不見得能完全取代人，「只有看得見未來，才知道要如何調整現在」，科博館未來將朝向數位教育及智慧博博物館的方向發展，提供的不只是教育，更是體驗。

「超‧實境-虛擬時空奇幻歷險展」的工作團隊經1年多來策畫展出，策展人徐典裕則表示，希望透過新世代智慧科技呈現新型態的數位文創及教育展示方式，運用虛實整合及創意，建構終身學習的博物館模型，展場中規畫的主題都具串聯性，歡迎大小朋友一起來體驗學習。

展出分為「奇幻區」及「歷險區」各規劃有「D博士的時空歷險」、「生生不息的地球」、「彩繪恐龍時代」、「史前人類生活」等4個主題及「環遊世界生態之旅」、「5D虛擬恐龍樂園」和「吉普車考古大冒險」等3個項目，透過整體互動情境將民眾穿越時空，探索地球生命演化的歷程。

(中時)