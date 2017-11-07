技專3項考招變革延後1年到108學年實施

2017年11月07日 17:32 中時 林志成

技專校院考招制度原本要在明（107）年進行變革，但因為教師團體抗議，技專校院招測總會今天和教育部開會討論後決定，這些變革延後1年至108學年才實施。

原本從107學年開始，技專校院考招制度要進行3項變革，包括「甄選入學第二階段強制採計專題製作學習成果及專業實習科目學習報告」、「各校系登記分發總分計算可自訂權重」及「繁星錄取生一律不得報名甄選入學」。

不過，全國教師工會總聯合會認為這些變革在沒有充分討論下匆促上路，讓考生措手不及，他們強力反對。原本教育部同意「專題製作學習成果及專業實習科目學習報告」這一項延後1年到108學年實施、其他2項如期辦理，但全教總仍不滿意，並加大抗議力度。

技專校院招生策進總會執行長陳昭榮表示，他們今天與教育部開會，教育部長潘文忠擔心這些變革107學年實施可能讓大家措手不及，因此會中達成共識，3項變革都延到108學年實施。

對此，全教總發布新聞稿表示，雖教育部決議延後1年實施，但基層師生對於科技繁星等變革事項疑慮未解、爭議尚未釐清。教育部針對技專考招方案仍應積極傾聽基層師生之需求、瞭解職校端實務運作，推出改革時要規畫具體配套措施，以促進技職發展並維護學生權益。

(中時)