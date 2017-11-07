氣象專家：近3年是人類有史以來最熱的年份

2017年11月07日 17:21 中時電子報 江飛宇

正在德國波昂舉行的聯合國氣候變化會議上，世界氣象組織（WMO）宣布，2017年將是有記錄以來第二熱或是第三熱的年份，而第1名是去年2016年。

「生活科學」（Live Science）報導，雖然2017年還沒過完，不過光是分析從2017年1月到9月的全球平均氣溫，就已經比工業化前的世界均溫要高出攝氏1.1度。使得今年至少能「穩坐」有史以來的高溫第3名，至於可能的前2名分別是去年與前年，換言之，人類有史以來最熱的年分都集中在最近三年，其中去年確定是榜首，原因是強大的聖嬰氣候現象(El Niño)加重了暖化效應。

南澳洲大學管理學院高級講師丹．克里夫頓(Don Clifton) 在會議中表示：「人為導致全球暖化的科學證據早已無庸置疑，然而，受到政治與行業的利益阻礙，解決暖化的進展仍然受到重重阻礙。」

據WMO報導，除了全球高溫外，2017年還有許多災難性氣候事件，包括颶風、洪澇、熱浪和乾旱。暖化的影響不只有熱，還有極端氣候事件。這幾年北冰洋的海冰覆蓋率低於歷年平均，同樣南極海冰範圍也已接近歷史最低紀錄，海平面已在上漲當中。

WMO發布2017年重要的全球氣候異常，包括今年1~9月美國48個州雨量最多的記錄。但同時美國連續發生火災的機率也高出46％。

義大利、北非、東非，以及俄羅斯西伯利亞地區，打破了炎熱天氣的記錄，中國大陸也同樣炎熱。但是，美國西北部和加拿大西部的均溫卻低於1980~2010年的平均值。

今年加州的夏季是有記錄以來最炎熱的，也導致八月底至九月初的北加州野火，而舊金山曾出現41.1度高溫，打破歷史最高紀錄。

(中時電子報)