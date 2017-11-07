桃市新式公車亭問題多 交通局：明年上半年改善

市議員范綱祥關心新式公車亭的問題。（甘嘉雯翻攝）

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新式公車亭螢幕到地面僅1.9公尺，較高大的民眾很有壓迫感，有可能會撞到。（甘嘉雯攝）
新式公車亭有25處Lcd尚未啟用，民眾無法即時獲得公車到站資訊。（甘嘉雯攝）

桃園市區多處新式公車亭已完工3個多月，但LED照明燈不亮、且遲遲未裝設LCD智慧屏幕顯示公車到站情形，市議員范綱祥指出，市府從2014年起編列2.1億元預算執行更新公車候車設施計畫，其中建置新式公車亭的經費為0.7億元，卻問題多，交通局長劉慶豐表示，明年度起將逐漸更新改善。

「交通局讓市政府沒面子，且履約遲延、變更設計都得要政府全盤吸收，浪費人民的納稅錢」，范綱祥指出，日前向交通局詢問遲延原因，得到的回答竟是因為法令修改的緣故，要求裝設LCD智慧屏幕後剩下的人行道淨高從1.9公尺改為2.1公尺，需要全部重做，連已安裝的也要拆除重設。

交通局長劉慶豐解釋，依照交通部《道路標誌標線設置規則》規定，豎立式牌面淨高以1.2至2.1公尺為原則，升格前的縣府交通局律定公車站牌下緣應留淨高1.9公尺，不過在2017年度道路考評時，當時委員建議市府比照六都提高標準，維持淨高2.1公尺，故重新設計並逐步調整汰換；至於已安裝但未達2.1公尺標準淨高之面板，會將其卸除，未來都將以2.1公尺為標準施作。

(中時)

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