國界的阻隔造成同一種語言 不同的稱呼

2017年11月07日 17:30 中時 季節

儘管世界上有許多國家使用相同的語言做為官方語言甚至多數民族使用的母語，但有些國家明明使用跟外國一樣的語言，卻喜歡硬把這種語言改一個名稱，從前蘇聯獨立的摩爾多瓦就是一個案例。

摩爾多瓦位於如今的羅馬尼亞語烏克蘭之間，跟羅馬尼亞比較接近，雙方基本上同文同種，語言也一樣。但19世紀成了俄羅斯帝國的領土，但第一次世界大戰尾聲，俄羅斯帝國崩潰，前蘇聯瓦解，摩爾多瓦地區趁機於1918年1月宣布從俄國獨立，3月併入於19世紀獨立建國的羅馬尼亞。但1940年蘇聯向羅馬尼亞施壓，要回了摩爾多瓦。1991年前蘇聯瓦解，摩爾多瓦獨立，但是並沒有與羅馬尼亞合併，而其官方語言到底該稱為摩爾多瓦語還是羅馬尼亞語，也稱為該國內部爭論不休的議題。

俄羅斯衛星通訊社7日報導指出，民意基金會應《期間報》（Timpul）要求開展的一項調查結果顯示，絕大多數摩爾多瓦公民反對加入羅馬尼亞，反對更改憲法中官方語言的名稱。

根據調查結果，若本週日就摩爾多瓦是否加入羅馬尼亞舉行公投，62.8%的受訪者稱將投反對票，僅22.2%支持。7.8%的受訪者答案不確定，5.9%拒絕參加投票，還有1.3%未回答問題。

調查結果顯示，72%的受訪者認為，摩爾多瓦官方語言應稱作摩爾多瓦語，23%認為應稱作羅馬尼亞語。還有4%的受訪者表示，摩爾多瓦官方語言應該換一種叫法。

1%未能回答問題。

早些時候，摩爾多瓦自由民主黨提交憲法修正案，規定將官方語言摩爾多瓦語改稱羅馬尼亞語。摩爾多瓦議會101名議員中有35名在文件上署名。摩爾多瓦憲法法院予以通過。

之後憲法修訂案將送交議會審議，若三分之二的議員投票贊成，法案將生效。摩爾多瓦總統伊戈爾·多東此前表示，計劃阻止這一倡議。

此項民意調查於10月7日至29日開展，共有來自摩爾多瓦290個居民點的4517人參加，最大誤差為1.5%。

在摩爾多瓦政壇上，主要政黨對於摩爾多瓦和羅馬尼亞語言是否有差異，立場也大相逕庭，自由民主黨、自由黨傾向兩者相同，共產黨和民主黨則強調兩者差異性。

(中時)