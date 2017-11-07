武漢台灣農業嘉年華開跑 8日免票入園

「2017武漢台灣農業嘉年華」開放明（11月8日）免費入園。（蔡浩祥攝）

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旺報
走入「兩岸水產漁業館」內，映入眼簾的就是一隻座頭鯨模型。（蔡浩祥攝）
台灣著名景點「伯朗大道」現身武漢。（蔡浩祥攝）

「第十四屆湖北·武漢台灣周」活動今開跑，為推廣台灣特色農業，活動期間特別舉辦「2017武漢台灣農業嘉年華」，開放明（11月8日）免費入園。不僅如此，活動期間還會安排台灣少數民族歌舞、身懷絕技的街頭藝人表演、萌動的鸚鵡秀等一系列特色活動。

位於武漢柏泉農科所基地的活動園區，在主辦方用心整修下，增加不少有趣內容及場館。首先，活動設有「狂歡廣場」，除奇幻熱氣球、稻草迷宮等娛樂項目，還增設溜滑梯與攀岩項目，讓大朋友、小朋友玩得更盡興。

其次，園區內還設有「台灣農業特色館」，為展示台灣「一鄉一特色」，讓入館參觀的朋友們有身歷其境的感覺，主辦方還引進台灣當地一些特色地標景點供拍照，期望讓曾來過台灣旅遊的大陸朋友們，再次勾起遊歷台灣的回憶。

另外，走入「兩岸水產漁業館」內，映入眼簾的就是一隻座頭鯨模型，這是花蓮縣推廣賞鯨遊程的展場設計，水產館更展龍膽石斑、鴨嘴鱘等魚種，以「活跳跳」方式吸睛，無疑是最有說服力的行銷方式。

除了台灣特色農業，園區內也設有具武漢當地特色的「湖北武漢農業特色館」，在主辦方安排下，現場不單單展出蜂蜜、菌菇、竹仙酒等武漢特色農產品，更增設蜜蜂活體體驗館，邀請遊客當一回「養蜂人」。

(旺報)

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